Гасперини: В новом сезоне Малиновский будет больше играть в полузащите
У Аталанты в атаке большая конкуренция
Главный тренер "
"Многое будет зависеть от того, когда выздоровеет Иличич и включится Миранчук. Также нас усилил Ламмерс, который тоже очень хороший игрок.
В этом году мы до января точно будем играть по три игры в неделю, но при этом будут пять замен в матче. Надеюсь, что новые молодые игроки сразу смогут влиться в команду.
Малиновский и Пашалич, которые в прошлом сезоне постоянно играли в атаке, в нынешнем сезоне будут больше играть в полузащите", – цитирует Гасперини Calciomercato.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...