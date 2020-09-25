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Гасперини: В новом сезоне Малиновский будет больше играть в полузащите

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У Аталанты в атаке большая конкуренция

Гасперини: В новом сезоне Малиновский будет больше играть в полузащите
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Главный тренер "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини ответил на вопрос о большом количестве атакующих игроков команды.

"Многое будет зависеть от того, когда выздоровеет Иличич и включится Миранчук. Также нас усилил Ламмерс, который тоже очень хороший игрок.

В этом году мы до января точно будем играть по три игры в неделю, но при этом будут пять замен в матче. Надеюсь, что новые молодые игроки сразу смогут влиться в команду.

Малиновский и Пашалич, которые в прошлом сезоне постоянно играли в атаке, в нынешнем сезоне будут больше играть в полузащите", – цитирует Гасперини Calciomercato.

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В статье: Джан Пьеро Гасперини Аталанта (Бергамо) Руслан Малиновский
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