Гасперини: В новом сезоне Малиновский будет больше играть в полузащите

Главный тренер " Аталанты " Джан Пьеро Гасперини ответил на вопрос о большом количестве атакующих игроков команды.

"Многое будет зависеть от того, когда выздоровеет Иличич и включится Миранчук. Также нас усилил Ламмерс, который тоже очень хороший игрок.

В этом году мы до января точно будем играть по три игры в неделю, но при этом будут пять замен в матче. Надеюсь, что новые молодые игроки сразу смогут влиться в команду.

Малиновский и Пашалич, которые в прошлом сезоне постоянно играли в атаке, в нынешнем сезоне будут больше играть в полузащите", – цитирует Гасперини Calciomercato.