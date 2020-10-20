Харатин забил Барселоне в матче Лиги чемпионов

Украинский хавбек Ференцвароша Игорь Харатин отметился забитым голом в матче 1-го тура группового раунда Лиги чемпионов с Барселоной.

Украинец реализовал пенальти на 70-й минуте матча после фола и красной карточки для Пике и сделал счет 1:3.

Напомним, что Харатин и Зубков вышли на этот матч в стартовом составе.

Удаление Пике:

Гол Харатина: