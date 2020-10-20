Харатин забил Барселоне в матче Лиги чемпионов
Украинец реализовал пенальти
Украинский хавбек Ференцвароша Игорь Харатин отметился забитым голом в матче 1-го тура группового раунда
Украинец реализовал пенальти на 70-й минуте матча после фола и красной карточки для Пике и сделал счет 1:3.
Напомним, что Харатин и Зубков вышли на этот матч в стартовом составе.
Удаление Пике:
Гол Харатина:
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