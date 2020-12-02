Милевский обратился к арестованной девушке, из-за которой попал в скандал

Украинский нападающий брестского "Динамо" из Беларуси Артем Милевский оставил в соцсетях пост, в котором обратился к пресс-секретарю клуба Ольге Хижинковой.

Оля! Все мы тебя любим! Хейтеры, засуньте себе свои комменты далеко!

Ольга Хижинкова, пресс-секретарь клуба и белорусская оппозиционерка, находится под арестом с 8 ноября за то, что кричала на милицию с балкона. Срок ей уже дважды продлевали, на свободу она должна выйти 11 декабря.