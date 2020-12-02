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Милевский обратился к арестованной девушке, из-за которой попал в скандал

Наши за границей
(1 голосов)

Белорусской оппозиционерки

Милевский обратился к арестованной девушке, из-за которой попал в скандал
Новина українською

Украинский нападающий брестского "Динамо" из Беларуси Артем Милевский оставил в соцсетях пост, в котором обратился к пресс-секретарю клуба Ольге Хижинковой.

Оля! Все мы тебя любим! Хейтеры, засуньте себе свои комменты далеко!

Ольга Хижинкова, пресс-секретарь клуба и белорусская оппозиционерка, находится под арестом с 8 ноября за то, что кричала на милицию с балкона. Срок ей уже дважды продлевали, на свободу она должна выйти 11 декабря.

Накануне разгорелся скандал из-за того, что во время празднования завершения чемпионата Артема призвали поддержать Хижинкову. Но Милевский отреагировал на это очень грубо.

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В статье: Артем Милевский чемпионат Беларуси Динамо (Брест)
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Комментарии (2)
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Acsakal (Kharkov)
02.12.2020 в 10:22
Як людина та громадянин Мілевський зупинився в розвитку десь на рівні прищавого 14-літнього акселерата. Фотка чудова. Не певний, що термін "опозиціонерка" підходить до цієї прес-секретарки. Кричати на ментів з балкону - це вже "опозиційна діяльність"? І чи можна називати "опозиційним" 80% населення? Швидше влада та 20%, що її підтримали на виборах, є опозиційними до більшості населення.
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мы за динамо (киев)
02.12.2020 в 09:59
ну десь вже так. з урахуванням білоруських реалій. норм.
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