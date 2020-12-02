Милевский обратился к арестованной девушке, из-за которой попал в скандал
Белорусской оппозиционерки
Украинский нападающий брестского "Динамо" из Беларуси Артем Милевский оставил в соцсетях пост, в котором обратился к пресс-секретарю клуба Ольге Хижинковой.
Оля! Все мы тебя любим! Хейтеры, засуньте себе свои комменты далеко!
Ольга Хижинкова, пресс-секретарь клуба и белорусская оппозиционерка, находится под арестом с 8 ноября за то, что кричала на милицию с балкона. Срок ей уже дважды продлевали, на свободу она должна выйти 11 декабря.
Накануне разгорелся скандал из-за того, что во время празднования завершения чемпионата Артема призвали поддержать Хижинкову. Но Милевский отреагировал на это
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Источник:Інстаграм Мілевського
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Комментарии (2)
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Acsakal (Kharkov)
02.12.2020 в 10:22
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мы за динамо (киев)
02.12.2020 в 09:59
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