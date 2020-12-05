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Ярмоленко выздоровел после коронавируса и вернулся к тренировкам

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Андрей снова в строю

Ярмоленко выздоровел после коронавируса и вернулся к тренировкам
Новина українською

Вингер "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко выздоровел после коронавируса.

Украинец вернулся к тренировкам с английской командой, о чём сообщает пресс-служба "молотков".

Напомним, Ярмоленко сдал положительный тест на коронавирус перед матчем Лиги наций против сборной Германии 13 ноября.

Ярмоленко пропустил игры с "Шеффилд Юнайтед" и "Астон Виллой".

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В статье: Андрей Ярмоленко Вест Хэм Юнайтед (Лондон)
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