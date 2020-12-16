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Харатин реализовал пенальти в матче чемпионата Венгрии

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Ференцварош одолел Пакш и продолжает уверенно лидировать в чемпионате Венгрии

Харатин реализовал пенальти в матче чемпионата Венгрии
Новина українською

В среду 16 декабря Ференцварош украинского тренера Сергея Реброва в рамках 15-го тура чемпионата Венгрии на выезде играл с Пакшем.

В стартовом составе Фради вышли украинцы Александр Зубков и Игорь Харатин, причем второй в начале второго тайма реализовал пенальти.

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В итоге, Ференцварош добыл победу со счетом 3:1 и продолжает уверенно возглавлять турнирную таблицу чемпионата Венгрии, опережая Фехервар на 9 очков и имея игру в запасе.

Отдельно отметим, что для Харатина это 4-й гол в 23 матчах сезона.

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В статье: Игорь Харатин Ференцварош (Будапешт) Пакш (Венгрия)
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