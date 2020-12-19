  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Зинченко вернулся в заявку на игру Ман Сити
В тренде

Зинченко вернулся в заявку на игру Ман Сити

Наши за границей
(1 голосов)

Игрок начнет матч со скамейки запасных

Зинченко вернулся в заявку на игру Ман Сити
Новина українською

Стал известен состав "Манчестер Сити" на поединок 14-го тура АПЛ против "Саутгемптона". Игрок "горожан", украинец Александр Зинченко начнет встречу со скамейки запасных.

Это первое появление футболиста в заявке с 1 декабря. Тогда Александр вышел в основном составе команды в игре против "Порту".

Матч "Саутгемптон" - "Манчестер Сити" начнется сегодня в 17:00. Текстовую онлайн-трансляцию поединка можно посмотреть здесь. Сейчас подопечные Гвардиолы занимают девятое место в АПЛ с 20-ю очками в активе.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: АПЛ Манчестер Сити Александр Зинченко
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Ман Сити

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...