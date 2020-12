Зинченко вернулся в заявку на игру Ман Сити

Стал известен состав "Манчестер Сити" на поединок 14-го тура АПЛ против "Саутгемптона". Игрок "горожан", украинец Александр Зинченко начнет встречу со скамейки запасных.

Это первое появление футболиста в заявке с 1 декабря. Тогда Александр вышел в основном составе команды в игре против "Порту".

Your City line-up to face the Saints!



XI | Ederson, Walker, Dias, Stones, Cancelo, Rodrigo, Gundogan, De Bruyne (C), Bernardo, Torres, Sterling.



SUBS | Carson, Ake, Aguero, Zinchenko, Mendy, Fernandinho, Mahrez, Foden, Nmecha.



