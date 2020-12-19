Зинченко вернулся в заявку на игру Ман Сити
Игрок начнет матч со скамейки запасных
Стал известен состав "Манчестер Сити" на поединок 14-го тура АПЛ против "Саутгемптона". Игрок "горожан", украинец Александр Зинченко начнет встречу со скамейки запасных.
Это первое появление футболиста в заявке с 1 декабря. Тогда Александр вышел в основном составе команды в игре против "Порту".
Your City line-up to face the Saints! ????— Manchester City (@ManCity) December 19, 2020
XI | Ederson, Walker, Dias, Stones, Cancelo, Rodrigo, Gundogan, De Bruyne (C), Bernardo, Torres, Sterling.
SUBS | Carson, Ake, Aguero, Zinchenko, Mendy, Fernandinho, Mahrez, Foden, Nmecha.
⚽️ @HaysWorldwide
???? #ManCity pic.twitter.com/uwXMhheG9b
Матч "Саутгемптон" - "Манчестер Сити" начнется сегодня в 17:00. Текстовую онлайн-трансляцию поединка можно посмотреть
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