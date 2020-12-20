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Малиновский выйдет в старте на матч с Ромой

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(1 голосов)

Капитан бергамасков Гомес не попал в заявку

Малиновский выйдет в старте на матч с Ромой
Новина українською

Игрок национальной сборной Украины Руслан Малиновский выйдет в основном составе "Аталанты" на поединок с "Ромой" в 13-м туре Серии А. Это уже третья подряд стартовая одинадцятка для футболиста.

Заметим, что капитан "бергамасков" Алехандро Гомес не попал в заявку на матч.

Встреча начнется в 19:00. Если "Аталанта" сможет победить, то у нее будет шанс подняться на седьмое место в таблице чемпионата Италии.

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В статье: Аталанта (Бергамо) Серия А Руслан Малиновский Рома (Рим)
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Источник:
Аталанта

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Комментарии (1)
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Kolibri (Киевоград)
20.12.2020 в 18:36
Давай, Рулет!!!!
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