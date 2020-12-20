Малиновский выйдет в старте на матч с Ромой

Игрок национальной сборной Украины Руслан Малиновский выйдет в основном составе "Аталанты" на поединок с "Ромой" в 13-м туре Серии А. Это уже третья подряд стартовая одинадцятка для футболиста.

Заметим, что капитан "бергамасков" Алехандро Гомес не попал в заявку на матч.

Встреча начнется в 19:00. Если "Аталанта" сможет победить, то у нее будет шанс подняться на седьмое место в таблице чемпионата Италии.