Малиновский выйдет в старте на матч с Ромой
Капитан бергамасков Гомес не попал в заявку
Игрок национальной сборной Украины Руслан Малиновский выйдет в основном составе "Аталанты" на поединок с "Ромой" в 13-м туре Серии А. Это уже третья подряд стартовая одинадцятка для футболиста.
Заметим, что капитан "бергамасков" Алехандро Гомес не попал в заявку на матч.
Встреча начнется в 19:00. Если "Аталанта" сможет победить, то у нее будет шанс подняться на седьмое место в таблице чемпионата Италии.
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Источник:Аталанта
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Kolibri (Киевоград)
20.12.2020 в 18:36
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