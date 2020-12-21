Ребров: Много анализировал методы Гвардиолы, Клоппа, Венгера до того, как стал на свой путь

Главный тренер "Ференцвароша" Сергей Ребров воспомнил о родном городе – Горловке, и поиске мотивации для игроков.

- В моем родном городе всюду были заводы. Все было окружено серостью. Футбол был единственным шансом оттуда вырваться.

Мне нужно уметь мотивировать футболистов. Но это не единственное, что позволит мне быть хорошим тренером. Много анализировал методы Гвардиолы, Клоппа, Венгера до того, как стал на свой путь, – сказал Ребров в интервью Csisztu Sport Cast.

Напомним, Сергей Ребров дважды выигрывал чемпионат Венгрии с "Ференцварошем", в этом сезоне клуб из Будапешта вышел в групповой этап Лиги Чемпионов. В текущем чемпионате Фради после 14 сыгранных матчей оторвался от ближайшего преследователя на девять очков.