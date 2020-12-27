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Палкин огласил детали сделки по продаже Зубкова

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"Горняки" выручили за вингера полтора миллиона евро

Палкин огласил детали сделки по продаже Зубкова
Новина українською

Генеральный директор "Шахтёра" Сергей Палкин раскрыл детали сделки по продаже Александра Зубкова в "Ференцварош", которая состоялась минувшим летом.

"За Зубкова мы выручили 1,5 миллиона евро и 30 процентов от будущей продажи игрока.

Это хороший футболист, он был одним из лучших в матчах "Динамо" и "Ференцвароша" в ЛЧ. Но если бы он попал к нам, то не смог бы конкурировать на этих позициях.

Нам не надо бояться продавать футболистов. Если мы не видим парня в составе и у нас по нему есть хорошее предложение – мы должны продавать. В какой-то момент мы, может, ошибемся, но в любое время мы можем выкупить игрока обратно. Но если мы не будем продавать игроков, то эти ребята могут не показать себя и пропасть. Тогда мы потеряем и в деньгах, и в будущем возможном выкупе, если футболист себя проявит.

Мы больше приобрели, чем потеряли, потому что мы получили деньги и процент от будущих продаж, а сборная – футболиста. Все в выигрыше", – поведал Палкин клубному телеканалу.

На счету Зубкова 2 гола и 2 ассиста в 18 матчах за "Ференцварош" в этом сезоне.

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В статье: Сергей Палкин Шахтер (Донецк) Ференцварош (Будапешт) Александр Зубков
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