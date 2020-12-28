Трансферные цели Ромы: Бернард, возвращение из Китая или нападающий из Украины
Ромка в Рому!
Нападающий национальной сборной
В январе наставник "волков" Паулу Фонсека хочет усилить атаку своей команды. Однако Яремчук здесь - не единственная опция.
Вообще "Рома" будет подписывать нового футболиста только в том случае, когда удастся отдать в аренду Карлеса Переса, сообщает La Gazzetta dello Sport.
Кроме приобретения контракта Яремчука римский клуб может вернуть Стефана Эль-Шаарави из Китая или приобрести контракт другого игрока атаки - вингера Бернарда из "Эвертона" (известного украинским любителям футбола по выступлениям за донецкий "Шахтер").
В этом сезоне на счету Романа Яремчука 22 матча, а в них 11 голов и 4 ассиста.
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