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Трансферные цели Ромы: Бернард, возвращение из Китая или нападающий из Украины

Наши за границей
(1 голосов)

Ромка в Рому!

Трансферные цели Ромы: Бернард, возвращение из Китая или нападающий из Украины
Новина українською

Нападающий национальной сборной Украины и бельгийского "Гента" Роман Яремчук находится в зимнем шорт-листе итальянской "Ромы".

В январе наставник "волков" Паулу Фонсека хочет усилить атаку своей команды. Однако Яремчук здесь - не единственная опция.

Вообще "Рома" будет подписывать нового футболиста только в том случае, когда удастся отдать в аренду Карлеса Переса, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Читайте такжеК Яремчуку присматривается Брюгге, Гент - против

Кроме приобретения контракта Яремчука римский клуб может вернуть Стефана Эль-Шаарави из Китая или приобрести контракт другого игрока атаки - вингера Бернарда из "Эвертона" (известного украинским любителям футбола по выступлениям за донецкий "Шахтер").

В этом сезоне на счету Романа Яремчука 22 матча, а в них 11 голов и 4 ассиста.

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В статье: Стефан Эль-Шаарави Роман Яремчук Эвертон (Ливерпуль) Рома (Рим) Паулу Фонсека Бернард Гент (Бельгия) Карлес Перес
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