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Лацио может арендовать Зинченко с правом выкупа – СМИ

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Римляне ищут нового левого защитника

Лацио может арендовать Зинченко с правом выкупа – СМИ
Новина українською

Александр Зинченко входит в шорт-лист "Лацио", сообщает Corriere dello Sport.

Римляне хотели бы арендовать защитника "Манчестер Сити" до конца сезона с правом выкупа в 20 миллионов евро.

Помимо украинца, "Лацио" рассматривает также кандидатуру Димитрия Каменовича из клуба "Чукарички". 20-летний серб является клиентом Матеи Кежмана, который также представляет интересы хавбека "орлов" Сергея Милинковича-Савича, что упрощает сделку.

Напомним, "Лацио" находится в поисках нового левого латераля в связи с долгосрочной травмой Сенада Лулича.

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В статье: Манчестер Сити (Англия) Лацио (Рим) Сенад Лулич Александр Зинченко
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