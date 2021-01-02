Лацио может арендовать Зинченко с правом выкупа – СМИ
Римляне ищут нового левого защитника
Александр Зинченко входит в шорт-лист "Лацио", сообщает Corriere dello Sport.
Римляне хотели бы арендовать защитника "Манчестер Сити" до конца сезона с правом выкупа в 20 миллионов евро.
Помимо украинца, "Лацио" рассматривает также кандидатуру Димитрия Каменовича из клуба "Чукарички". 20-летний серб является клиентом Матеи Кежмана, который также представляет интересы хавбека "орлов" Сергея Милинковича-Савича, что упрощает сделку.
Напомним, "Лацио" находится в поисках нового левого латераля в связи с долгосрочной травмой Сенада Лулича.
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