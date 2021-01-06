Качараба заявил об амбициях относительно выступлений за сборную Украины, но не в УПЛ
Возвращаться не хочет
Украинский центральный защитник чешского "Слована" из города Либерец Тарас Качараба стал одним из героев команды в Лиге Европы и отметился первым для себя голом в еврокубках. На днях появилась информация о том, что он может перейти в топ-клуб Чехии - к пражской "Славии".
- С 2014-го по 2017-й, Вы играли в элитном дивизионе Украины, за "Говерлу" и "Зирку", можете сделать сравнение лиг: чешской и украинской?
- Трудно сравнить чемпионаты тогда в Украине - и сейчас в Чехии, ведь это разный период в моей карьере.
- Если бы появилась предложение из УПЛ, или рассмотрели бы их?
- Не рассмотрел бы, потому что выбрал для себя другое направление.
- Вызов в сборную Украины, ожидаете его?
- Конечно, мне хочется вызова в сборную, но я прекрасно понимаю, что есть большая конкуренция, поэтому, делаю все для того, чтобы на меня обратили внимание.
- Итоги футбольного 2020 года от Тараса Качарабы.
- Считаю, что для меня этот год был довольно успешным, ведь мы попали в групповой этап Лиги Европы при непростой квалификации, удалось хорошо себя проявить, как в Лиге Европы, так и в чемпионате Чехии, поэтому, надеюсь, что новый 2021 год будет для меня еще успешнее.
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