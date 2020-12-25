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Качараба: Очень счастлив, что выбрал Слован, а не Мариуполь

Наши за границей
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Защитник Шахтера в свое время выбрал другой вектор развития

Качараба: Очень счастлив, что выбрал Слован, а не Мариуполь
Новина українською

Украинский защитник чешского "Слована" Тарас Качараба рассказал почему он из "Шахтера" не согласился идти в аренду в "Мариуполь".

- В свое время вы не захотели идти в аренду в "Мариуполь". О своем решении не пожалели ни разу?

– Конечно, нет. У меня была возможность перейти туда, но я выбрал для себя другой путь развития, и сейчас очень счастлив, что так поступил. Здесь гораздо больше возможностей, ведь даже на второстепенные игры приезжают много скаутов из других чешских клубов, а также из-за рубежа.

Бесспорно, первые полгода в новой стране были для меня сложными. Оказался без жены, друзей, пришлось учить чешский язык. Впоследствии любимая переехала ко мне – стало значительно легче. Не боялся коммуницировать – учителя не было, поэтому чешский воспринимал на слух.

Если чего-то не понимал, мог переспросить английском. Для чехов очень важно, чтобы легионер владел их языком. Сразу к тебе совсем другое отношение.

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В статье: ФК Мариуполь Тарас Качараба Слован (Либерец) Шахтер (Донецк)
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Источник:
football24

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