Качараба: Очень счастлив, что выбрал Слован, а не Мариуполь
Защитник Шахтера в свое время выбрал другой вектор развития
Украинский защитник чешского "Слована" Тарас Качараба рассказал почему он из "Шахтера" не согласился идти в аренду в "Мариуполь".
- В свое время вы не захотели идти в аренду в "Мариуполь". О своем решении не пожалели ни разу?
– Конечно, нет. У меня была возможность перейти туда, но я выбрал для себя другой путь развития, и сейчас очень счастлив, что так поступил. Здесь гораздо больше возможностей, ведь даже на второстепенные игры приезжают много скаутов из других чешских клубов, а также из-за рубежа.
Бесспорно, первые полгода в новой стране были для меня сложными. Оказался без жены, друзей, пришлось учить чешский язык. Впоследствии любимая переехала ко мне – стало значительно легче. Не боялся коммуницировать – учителя не было, поэтому чешский воспринимал на слух.
Если чего-то не понимал, мог переспросить английском. Для чехов очень важно, чтобы легионер владел их языком. Сразу к тебе совсем другое отношение.
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