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Трое украинцев ушли из Минска, остался один

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У кого-то закончились контракты, кто-то договорился с клубом

Трое украинцев ушли из Минска, остался один
Новина українською

Три украинские футболисты прекратили сотрудничество с белорусским "Минском".

В частности у защитника Дмитрия Рыжука закончился контракт. Он провел 23 матча, забил 1 гол.

С белорусской командой также прекратили сотрудничество полузащитники Александр Васильев и Владислав Насибулин.

Александр забил 9 голов и сделал 2 ассиста в 23 встречах, а у Владислава 2 мяча и 5 результативных передач в 19 матчах.

Среди украинцев в команде тренера Федора Щербаченко остался только Евгений Чаговець, выступающий за "Минск" с 2019 года. Эта команда является первой в профессиональном футболе для 22-летнего воспитанника "Олимпика" и "Шахтера".

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В статье: Владислав Насибулин Минск Федор Щербаченко Дмитрий Рыжук Александр Васильев ФК Минск Евгений Чаговец
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Источник:
ФК Мінськ

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