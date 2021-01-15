Трое украинцев ушли из Минска, остался один
У кого-то закончились контракты, кто-то договорился с клубом
Три украинские футболисты прекратили сотрудничество с белорусским "Минском".
В частности у защитника Дмитрия Рыжука закончился контракт. Он провел 23 матча, забил 1 гол.
С белорусской командой также прекратили сотрудничество полузащитники Александр Васильев и Владислав Насибулин.
Александр забил 9 голов и сделал 2 ассиста в 23 встречах, а у Владислава 2 мяча и 5 результативных передач в 19 матчах.
Среди украинцев в команде тренера Федора Щербаченко остался только Евгений Чаговець, выступающий за "Минск" с 2019 года. Эта команда является первой в профессиональном футболе для 22-летнего воспитанника "Олимпика" и "Шахтера".
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Источник:ФК Мінськ
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