Гент проиграл Антверпену с Яремчуком в составе
В матче был незабитый пенальти
В рамках 20-го тура Лиги Жюпиле "Гент" на своем стадионе принимал "Антверпен". Матч завершился победой гостей со счетом 0:1.
Отметим, что в основной состав "буйволов" после дисквалификации за удаление в матче 18-го тура вернулся украинец Роман Яремчук, сыграв полный поединок. Его соотечественник Игорь Пластун провел всю встречу на скамейке запасных, а Роман Безус не попал в заявку.
Единственный гол в матче на 75-й минуте встречи забил Мартен Онгла, бывший нападающий львовских "Карпат". Перед этим капитан хозяев Свен Кумс не реализовал пенальти. Отметим, что весь матч за "Антерверпен" провел экс-игрок киевского "Динамо" Дьемерси Мбокани.
После этого поединка "Гент" остался на 13-й позиции чемпионата Бельгии, а "Антверпен" теперь замыкает тройку лидеров.
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