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Петряк отметился голом и помог Фехервару разгромить соперника 5:0

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Седьмой гол украинского вингера в нынешнем сезоне чемпионата Венгрии

Петряк отметился голом и помог Фехервару разгромить соперника 5:0
Новина українською

В матче 17-го тура чемпионата Венгрии "Фехервар" на выезде разгромил "Уйпешт" со счетом 5:0.

4-й гол гостей забил вингер Иван Петряк. Украинец вышел на замену на 58-й минуте встречи, а спустя три минуты расписался в воротах соперника.

26-летний Петряк в текущем сезоне венгерского национального первенства принял участие в 15 матчах, записал на свой 7 забитых мячей и отдал 2 голевые передачи.

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В статье: Иван Петряк Уйпешт (Венгрия) чемпионат Венгрии МОЛ Фехервар
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