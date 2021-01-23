Петряк отметился голом и помог Фехервару разгромить соперника 5:0
Седьмой гол украинского вингера в нынешнем сезоне чемпионата Венгрии
В матче 17-го тура чемпионата Венгрии "Фехервар" на выезде разгромил "Уйпешт" со счетом 5:0.
4-й гол гостей забил вингер Иван Петряк. Украинец вышел на замену на 58-й минуте встречи, а спустя три минуты расписался в воротах соперника.
26-летний Петряк в текущем сезоне венгерского национального первенства принял участие в 15 матчах, записал на свой 7 забитых мячей и отдал 2 голевые передачи.
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