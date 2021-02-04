Разыгрался. ВИДЕО как Швед забил в Кубке Бельгии

После публичной критики от главного тренера "Мехелена" Марьян Швед наконец начал демонстрировать, почему его приглашала и "Севилья", и "Селтик". После дебютных голов в чемпионате Бельгии он отличился и в Кубке. Марьян закрепил преимущество "Мехелена" над "Моленбеком", выступающим во втором по рангу дивизионе. Команда Шведа в итоге победила 2:0.