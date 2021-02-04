Разыгрался. ВИДЕО как Швед забил в Кубке Бельгии
Принял, обработал и нанес удар
После публичной критики от главного тренера "Мехелена" Марьян Швед наконец начал демонстрировать, почему его приглашала и "Севилья", и "Селтик". После дебютных голов в чемпионате Бельгии он отличился и в Кубке. Марьян закрепил преимущество "Мехелена" над "Моленбеком", выступающим во втором по рангу дивизионе. Команда Шведа в итоге победила 2:0.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Обыграли команду Вернидуба. Черноморец добыл победу на зимних сборах
- Реал недоволен игрой Винисиуса - вингер Ман Сити может заменить бразильца в Мадриде
- Без Малиновского. Аталанта объявила состав на полуфинальный матч кубка Италии
- Герой футбольного дня. Роман Зозуля
- Хорватская красотка проспойлерила переход своего бойфренда в Ливерпуль, но трансфер сорвался. ФОТО
- Великолепная девушка одноклубника Зинченко, которая борется за окружающую среду. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
загрузка...