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Разыгрался. ВИДЕО как Швед забил в Кубке Бельгии

Наши за границей
(2 голосов)

Принял, обработал и нанес удар

Разыгрался. ВИДЕО как Швед забил в Кубке Бельгии
Новина українською

После публичной критики от главного тренера "Мехелена" Марьян Швед наконец начал демонстрировать, почему его приглашала и "Севилья", и "Селтик". После дебютных голов в чемпионате Бельгии он отличился и в Кубке. Марьян закрепил преимущество "Мехелена" над "Моленбеком", выступающим во втором по рангу дивизионе. Команда Шведа в итоге победила 2:0.

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В статье: Мехелен швед
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