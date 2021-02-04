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Нервы как струны: Коваль эпично отражал выход один на один в Саудовской Аравии

Наши за границей
(1 голосов)

Он так и не стал спокойнее

Нервы как струны: Коваль эпично отражал выход один на один в Саудовской Аравии
Новина українською

Вы еще помните такого голкипера Максима Коваля? А он, между прочим, все еще основной в саудовском "Аль-Фатехе". Правда, играет очень неровно.

Сегодня в 17-м туре чемпионата против "Аль-Иттихада" Коваль довольно комично отражал выход один на один, позволив форварду без лишних усилий закатить мяч в пустые ворота.

Справедливости ради, защита "Аль-Фатеха" - то еще дно, и защитники по ходу матча неоднократно оставляли украинца наедине с форвардами соперников. Итог - 4:1 в пользу "Аль-Иттихада".

"Аль-Фатех" занимает 12-е место из 16 команд саудовского чемпионата, пропустив 29 голов в 16 турах. Во всех матчах без исключения на воротах стоял 28-летний Коваль.

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В статье: Максим Коваль Аль-Иттихад (Саудовская Аравия) Аль-Фатех
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Комментарии (1)
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Динамо-машина (Киев)
04.02.2021 в 23:15
А шо он мог сделать? Попытался пойти на перехват, не вышло, но хотя бы не тупо стоял...
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