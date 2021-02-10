Ордец: Жизнь длинная — может, еще и сыграю свой 100-й матч за Шахтер
Защитник не исключает своего возвращения в донецкий клуб
Украинский защитник московского "Динамо" и экс-игрок "
— Тебе всего одного матча не хватило до сотни в "Шахтере". Обидно?
— Есть немного, тем более я мог его сыграть. Я долгое время пропустил из-за травмы, вышел против "Мариуполя", но почувствовал, что дисбаланс в силе ног никуда не делся: одна была слабее другой. Плюс крепатура. Я не стал рисковать и попросил Фонсеку не ставить меня против "Карпат", понимая, что это 100-й матч. А потом ушел из "Шахтера".
Ничего страшного: жизнь длинная — может, еще сыграю его.
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Источник:Чемпионат
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Комментарии (3)
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ZXCVBNM (Місто на Дніпрі)
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Kolibri (Киевоград)
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