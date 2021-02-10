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  4. Ордец: Жизнь длинная — может, еще и сыграю свой 100-й матч за Шахтер
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Ордец: Жизнь длинная — может, еще и сыграю свой 100-й матч за Шахтер

Наши за границей
(1 голосов)

Защитник не исключает своего возвращения в донецкий клуб

Ордец: Жизнь длинная — может, еще и сыграю свой 100-й матч за Шахтер
Новина українською

Украинский защитник московского "Динамо" и экс-игрок "Шахтера" Иван Ордец не исключил возвращение в донецкий клуб.

— Тебе всего одного матча не хватило до сотни в "Шахтере". Обидно?

— Есть немного, тем более я мог его сыграть. Я долгое время пропустил из-за травмы, вышел против "Мариуполя", но почувствовал, что дисбаланс в силе ног никуда не делся: одна была слабее другой. Плюс крепатура. Я не стал рисковать и попросил Фонсеку не ставить меня против "Карпат", понимая, что это 100-й матч. А потом ушел из "Шахтера".

Ничего страшного: жизнь длинная — может, еще сыграю его.

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В статье: Иван Ордец Динамо (Москва) Шахтер (Донецк)
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Источник:
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Комментарии (3)
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ZXCVBNM (Місто на Дніпрі)
10.02.2021 в 19:50
Їх там хтось у голову покусав? Симптоми однакові, у одного кормільця манія рекорду, тепер іншому цифри спокою не дають. Треба щоб було 100 - і все тут, ніби від круглих цифр якесь щастя у житті настане.
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Kolibri (Киевоград)
10.02.2021 в 19:37
На приставке
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download1 (huyersk)
10.02.2021 в 19:31
Життя довге? Ну ну . Може ще воно не одне ? Цікаво послухати мудру людину
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