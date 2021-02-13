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Гасперини рассказал, в какой роли планирует использовать Коваленко

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Гасперини рассказал, в какой роли планирует использовать Коваленко

Новина українською

Наставник "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини рассказал, в какой роли планирует использовать новичка команды Виктора Коваленко.

"Виктор отсутствовал с декабря. У него есть некоторые проблемы с игровой формой, но он много работал в последние две недели.

Несомненно, я рассматриваю его как центрального полузащитника. Не думаю, что он такой уж атакующий игрок. Он полезен и в атаке, и в обороне, поэтому его уместнее использовать немного глубже.

У нас не было возможности использовать его в товарищеских матчах, но я надеюсь опробовать его в деле на следующей неделе", – цитирует Гасперини Tutto Atalanta.

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В статье: Аталанта (Бергамо) Виктор Коваленко
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Комментарии (3)
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kotigorok (Чернігів)
13.02.2021 в 16:26
Коротше буде сітки з м'ячами носити.
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Kela (Одесса)
13.02.2021 в 16:07
какая то не стыковка получается, Гасперини говорит что выставит Коваленка на следующей неделе, а "эксперты" пишущие комменты, говорят что он либо в аренду уйдет либо банку греть должен. Так кому теперь верить?
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ещё не специалист (Кривой Рог)
13.02.2021 в 16:13
"17 мгновений весны", Мюллер Штирлицу: "Верить никому нельзя, мне - можно"
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