Гасперини рассказал, в какой роли планирует использовать Коваленко
На игровое время Малиновского повлиять не должен
Наставник "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини рассказал, в какой роли планирует использовать новичка команды Виктора Коваленко.
"Виктор отсутствовал с декабря. У него есть некоторые проблемы с игровой формой, но он много работал в последние две недели.
Несомненно, я рассматриваю его как центрального полузащитника. Не думаю, что он такой уж атакующий игрок. Он полезен и в атаке, и в обороне, поэтому его уместнее использовать немного глубже.
У нас не было возможности использовать его в товарищеских матчах, но я надеюсь опробовать его в деле на следующей неделе", – цитирует Гасперини Tutto Atalanta.
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