Гасперини рассказал, в какой роли планирует использовать Коваленко

Наставник "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини рассказал, в какой роли планирует использовать новичка команды Виктора Коваленко.

"Виктор отсутствовал с декабря. У него есть некоторые проблемы с игровой формой, но он много работал в последние две недели.

Несомненно, я рассматриваю его как центрального полузащитника. Не думаю, что он такой уж атакующий игрок. Он полезен и в атаке, и в обороне, поэтому его уместнее использовать немного глубже.

У нас не было возможности использовать его в товарищеских матчах, но я надеюсь опробовать его в деле на следующей неделе", – цитирует Гасперини Tutto Atalanta.