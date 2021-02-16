Герой футбольного дня. Роман Яремчук

Джонатан Дэвид "наколотил" за "Гент" 23-и гола в сезоне 2019/20. Годом ранее забил четырнадцать мячей за бельгийскую команду во всех турнирах. Однако в "Лилле", куда канадец перешел за более чем 30 миллионов евро летом 2020-го, не сразу удалось стать на путь результативности. В первой части сезона 2020/21 он отличился лишь двумя голами, за полтора месяца 2021-го забил четыре мяча. Уже лучше, но говорить о прорыве все равно рано.

Роман Яремчук – на несколько лет старше, но пример канадца может быть показательным для игрока сборной Украины. Не факт, что после удачной каденции в Бельгии все гладко будет складываться в топ-чемпионате. Это, конечно, не означает, что нужно бояться и не стремиться к повышению, однако призывает взвесить все риски. Летом – чемпионат Европы. Это событие, вокруг которого крутятся перспективы большого количества талантливых игроков. Так может действительно лучше "лишних" полгода - год поиграть за "Гент", чтобы к Евро подойти с психологической уверенностью, с игровой практикой и с жаждой к покорению больших высот?! А дальше уже тянуть счастливый билет на чемпионате Европы.

Фото - fc Gent

К тому же застоя в "Генте" нет. Да, были неприятные моменты в виде конфликта с тренером, бессмысленной красной карточки, получение которой спровоцировало гнев болельщиков "буйволов", были непопадания в заявку. Но все это не перечеркивает прогресса. Яремчук не впервые в своей карьере оформил хет-трик, но впервые выдал матч с четырьмя результативными действиями (3+1). Впервые в карьере он преодолел отметку в десять голов за один розыгрыш чемпионата. И уже вплотную подобрался к личному рекорду сезонной результативности на клубном уровне (семнадцать голов в сезоне 2019/20, в текущем сезоне у Яремчука шестнадцать точных ударов).

"Приближается чемпионат Европы, и это очень важное соревнование, которого я очень жду", - Роман и сам все прекрасно понимает. Было бы хорошо, если бы все проблемы остались позади. Чтобы не беспокоили травмы. Этот сезон уже можно считать удачным. Доиграть чемпионат минимум на таком же уровне, а летом выступить на Евро. И дальше уже делать шаг вперед.