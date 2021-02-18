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Герой футбольного дня. Назарий Русин

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Цитаишвили, Шабанов, и вот теперь и Русин

Герой футбольного дня. Назарий Русин

Олександр Приходько

Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

Кто знает, как сложилось бы, если бы Русину не помешала травма. Мирча Луческу – из тех тренеров, кто дает шанс. Особенно в ситуации, когда на той или иной позиции наблюдается кадровый дефицит. Однако Назарий попал в число игроков, кого отправили в аренду с целью предоставления игровой практики. Георгий Цитаишвили, Артем Шабанов и вот Назарий.

При Луческу он вообще не играл. В течение половины сезона ему досталось лишь двадцать игровых минут в первой команде "Динамо" – это даже не слезы, это ничто. Впрочем, нужно обязательно учитывать проблемы со здоровьем, которые не позволяли нападающему полноценно тренироваться и бороться за место в составе.

Герой футбольного дня. Назарий Русин - изображение 1

Но у Русина с игровой практикой были проблемы и при предыдущем тренере. Арендный период в "Заре" прошел весьма хорошо, Назарий возвращался с приподнятым настроением, но довольно быстро растерял уверенность. В "Заре" он забил семь голов в течение половины сезона, а после возвращения в "Динамо" выдавил из себя лишь два результативных удара. Это даже меньше, чем до арендного периода в "Заре".

Очевидно, ему надо найти свою команды и просто обрасти мышцами. Можно говорить, что удобной для него средой была луганская "Заря". Визитной карточкой Назария Русина стал шикарный гол в ворота "Эспаньола", забитый благодаря индивидуальному мастерству. Тогда его заслуженно нахваливали, потому что такие перформансы не часто увидишь в исполнении украинских нападающих.

Теперь будет период в варшавской "Легии". Прогнозировать что-то очень сложно. Как быстро он адаптируется к новым условиям? Будет ли получать достаточно игрового времени? Начнет ли забивать с такой регулярностью, как это должен делать нападающий уровня киевского "Динамо"? Луческу отметил, что Назарию нужно изменить обстановку, попробовать себя на другом уровне и пытаться уже там сделать шаг вперед. Это далеко не крест на перспективах в "Динамо", однако доводить нужно с засученными рукавами.

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