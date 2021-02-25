Назарий Русин забил гол за Легию в спарринге с дублем

Украинский нападающий "Легии" Назарий Русин отметился голом в спарринге против дубля.

Он забил один из трех голов команды, составленной из игроков запаса и ротации.

Артем Шабанов и ряд игроков основы не принимали участие в матче.

Напомним, что Русин еще не дебютировал в официальном матче.