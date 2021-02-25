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Назарий Русин забил гол за Легию в спарринге с дублем

Наши за границей
(3 голосов)

В официальном матче украинец еще не дебютировал

Назарий Русин забил гол за Легию в спарринге с дублем

legia.com

Новина українською

Украинский нападающий "Легии" Назарий Русин отметился голом в спарринге против дубля.

Он забил один из трех голов команды, составленной из игроков запаса и ротации.

Артем Шабанов и ряд игроков основы не принимали участие в матче.

Напомним, что Русин еще не дебютировал в официальном матче.

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В статье: Легия (Варшава) Назарий Русин
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Источник:
legia.com

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