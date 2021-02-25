Назарий Русин забил гол за Легию в спарринге с дублем
В официальном матче украинец еще не дебютировал
legia.com
Украинский нападающий "Легии" Назарий Русин отметился голом в спарринге против дубля.
Он забил один из трех голов команды, составленной из игроков запаса и ротации.
Артем Шабанов и ряд игроков основы не принимали участие в матче.
Напомним, что Русин еще не дебютировал в официальном матче.
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Источник:legia.com
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