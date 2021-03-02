Шахтер Григорчука завоевал Суперкубок Беларуси. Решающий пенальти забил голкипер
Приложил свою ногу к победе и украинец Роман Дебелко
Новый футбольный сезон в Беларуси стартовал матчем за Суперкубок, в котором солигорский Шахтер украинца Романа Григорчука встречался с БАТЭ.
Поединок выдался упорным, хотя и не самым интересным.
За 90 минут матча команды не забили голов и, согласно регламенту, без дополнительного времени приступили к пробитию пенальти.
В составе Шахтера свой пенальти реализовал украинец Дебелко (вышел на замену во втором тайме), ну а решающий удар с точки произвел голкипер горняков Гутор.
5:4 по пенальти. Второй трофей для Григорчука в Беларуси и первый – для Дебелко.
Шахтер – БАТЭ 0:0 (по пен. 5:4)
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Комментарии (2)
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Slavutic
02.03.2021 в 21:49
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Просто Квашин (Харьков)
02.03.2021 в 22:44
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