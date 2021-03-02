Шахтер Григорчука завоевал Суперкубок Беларуси. Решающий пенальти забил голкипер

Новый футбольный сезон в Беларуси стартовал матчем за Суперкубок, в котором солигорский Шахтер украинца Романа Григорчука встречался с БАТЭ.

Поединок выдался упорным, хотя и не самым интересным.

За 90 минут матча команды не забили голов и, согласно регламенту, без дополнительного времени приступили к пробитию пенальти.

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В составе Шахтера свой пенальти реализовал украинец Дебелко (вышел на замену во втором тайме), ну а решающий удар с точки произвел голкипер горняков Гутор.

5:4 по пенальти. Второй трофей для Григорчука в Беларуси и первый – для Дебелко.

Шахтер – БАТЭ 0:0 (по пен. 5:4)