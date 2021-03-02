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  4. Шахтер Григорчука завоевал Суперкубок Беларуси. Решающий пенальти забил голкипер
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Шахтер Григорчука завоевал Суперкубок Беларуси. Решающий пенальти забил голкипер

Наши за границей
(4 голосов)

Приложил свою ногу к победе и украинец Роман Дебелко

Шахтер Григорчука завоевал Суперкубок Беларуси. Решающий пенальти забил голкипер

Новина українською

Новый футбольный сезон в Беларуси стартовал матчем за Суперкубок, в котором солигорский Шахтер украинца Романа Григорчука встречался с БАТЭ.

Поединок выдался упорным, хотя и не самым интересным.

За 90 минут матча команды не забили голов и, согласно регламенту, без дополнительного времени приступили к пробитию пенальти.

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В составе Шахтера свой пенальти реализовал украинец Дебелко (вышел на замену во втором тайме), ну а решающий удар с точки произвел голкипер горняков Гутор.

5:4 по пенальти. Второй трофей для Григорчука в Беларуси и первый – для Дебелко.

Шахтер – БАТЭ 0:0 (по пен. 5:4)

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В статье: Роман Григорчук Шахтер (Солигорск) БАТЭ (Борисов) Роман Дебелко Александр Гутор
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Комментарии (2)
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Slavutic
02.03.2021 в 21:49
ГРИ красавчик!
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0
-1
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Просто Квашин (Харьков)
02.03.2021 в 22:44
мне женщины больше нравятся....
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