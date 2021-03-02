Зинченко остался в запасе Сити на матч АПЛ против Вулверхэмптона

Украинский игрок "Манчестер Сити" Александр Зинченко не попал в стартовый состав своей команды на домашний матч в 29-го тура АПЛ против "Вулверхэмптона".

Украинец остался в запасе. Поединок начнется в 22:00.

Напомним, что в нынешнем сезоне украинец сыграл за "Сити" 18 матчей во всех турнирах, в которых отдал 1 ассист.