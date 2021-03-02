Зинченко остался в запасе Сити на матч АПЛ против Вулверхэмптона
Пеп так видит
Украинский игрок "Манчестер Сити" Александр Зинченко не попал в стартовый состав своей команды на домашний матч в 29-го тура
Украинец остался в запасе. Поединок начнется в 22:00.
Напомним, что в нынешнем сезоне украинец сыграл за "Сити" 18 матчей во всех турнирах, в которых отдал 1 ассист.
This evening's team news! ????— Manchester City (@ManCity) March 2, 2021
XI | Ederson, Walker, Dias, Laporte, Cancelo, Rodrigo, Bernardo, De Bruyne (C), Mahrez, Sterling, Jesus
SUBS | Steffen, Stones, Gündogan, Agüero, Zinchenko, Torres, Fernandinho, Foden, Garcia
⚽️ @HaysWorldwide
???? #ManCity | https://t.co/axa0klD5re pic.twitter.com/0SboL8CnSO
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