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Андерлехт с Михайличенко в составе прошел в полуфинал Кубка Бельгии

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Футболист появился на поле с 11 февраля

Андерлехт с Михайличенко в составе прошел в полуфинал Кубка Бельгии

rsca.be

Новина українською

В рамках 1/4 Кубка Бельгии "Андерлехт" на своем поле принимал "Серкль-Брюгге". Встреча завершилась победой хозяев со счетом 1:0.

В стартовом составе бельгийского клуба впервые с 11 февраля появился украинский защитник Богдан Михайличенко.

Украинец отыграл весь поединок, но результативными действиями не отличился.

Таким образом, "Андерлехт" вышел в полуфинал Кубка Бельгии.

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В статье: Богдан Михайличенко Андерлехт (Бельгия)
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