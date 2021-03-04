Андерлехт с Михайличенко в составе прошел в полуфинал Кубка Бельгии
Футболист появился на поле с 11 февраля
rsca.be
В рамках 1/4 Кубка Бельгии "Андерлехт" на своем поле принимал "Серкль-Брюгге". Встреча завершилась победой хозяев со счетом 1:0.
В стартовом составе бельгийского клуба впервые с 11 февраля появился украинский защитник Богдан Михайличенко.
Украинец отыграл весь поединок, но результативными действиями не отличился.
Таким образом, "Андерлехт" вышел в полуфинал Кубка Бельгии.
Читайте также Яремчук и Безус вместе с Гентом вылетели с Кубка Бельгии
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Динамо - Колос: проигнорированный фол на Супряге. В пользу Шахтера в УПЛ за подобное назначили пенальти
- Денис Бойко: Луческу всегда говорит, что самый важный матч – это следующий
- Чижевский - о победе в Кубке: Выдержали темп, который навязал Шахтер
- ФОТО. Лунин поделился в Instagram снимком новой роскошной машины
- Роскошная модель бросила звезду Тоттенхэма из-за его страсти к компьютерным играм. ФОТО
- Очаровательная девушка Манора Соломона наконец переехала к футболисту в Киев. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
загрузка...