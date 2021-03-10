Зинченко выйдет в старте Сити на Саутгемптон
Александр снова в обойме
sport24
Украинский игрок "
Поединок начнется в 20:00.
Напомним, что в нынешнем сезоне украинец сыграл за "Сити" 19 матчей во всех турнирах, в которых отдал 1 ассист.
Your midweek City line-up! ????— Manchester City (@ManCity) March 10, 2021
XI | Ederson, Walker, Dias, Laporte, Zinchenko, Fernandinho (C), Gündogan, Mahrez, De Bruyne, Bernardo, Foden
SUBS | Steffen, Stones, Sterling, Jesus, Agüero, Rodrigo, Torres, Mendy, Cancelo
⚽️ @HaysWorldwide
???? #ManCity | https://t.co/axa0klD5re pic.twitter.com/v4t3O6OP0M
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