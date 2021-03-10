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Зинченко выйдет в старте Сити на Саутгемптон

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(1 голосов)

Александр снова в обойме

Зинченко выйдет в старте Сити на Саутгемптон

sport24

Новина українською

Украинский игрок "Манчестер Сити" Александр Зинченко выйдет в стартовом составе своей команды на домашний матч в 33-го тура АПЛ против "Саутгемптона".

Поединок начнется в 20:00.

Напомним, что в нынешнем сезоне украинец сыграл за "Сити" 19 матчей во всех турнирах, в которых отдал 1 ассист.

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В статье: Манчестер Сити "Саутгемптон" Александр Зинченко
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Комментарии (1)
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download1 (huyersk)
10.03.2021 в 19:36
пфф, звичайно, основа ж
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