Зинченко выйдет в старте Сити на Саутгемптон

Украинский игрок " Манчестер Сити " Александр Зинченко выйдет в стартовом составе своей команды на домашний матч в 33-го тура АПЛ против "Саутгемптона".

Поединок начнется в 20:00.

Напомним, что в нынешнем сезоне украинец сыграл за "Сити" 19 матчей во всех турнирах, в которых отдал 1 ассист.