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Хацкевич уволен с поста главного тренера Ротора

Наши за границей
(1 голосов)

Он был отправлен в отставку по решению руководства клуба

Хацкевич уволен с поста главного тренера Ротора

Фото: CК Ротор

Новина українською

"Ротор" на своём официальном сайте объявил о расставании с главным тренером команды Александром Хацкевичем. Специалист был отправлен в отставку по решению руководства клуба.

Хацкевич возглавлял "Ротор" с 2019-го года, под его руководством команда вышла в Премьер-лигу. До этого 47-летний специалист работал в киевском "Динамо", сборной Беларуси, "Витебске", минском "Динамо", а также входил в тренерский штаб национальной команды Украины.

Под руководством Хацкевича команда в 26 матчах одержала 6 побед, 7 ничьи и 14 поражений."Ротор"пропустил 40 голов, а забил 14.

Отметим, что в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги после 23 туров волгоградская команда занимает 13-е место, набрав 18 очков.

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В статье: Александр Хацкевич Ротор (Волгоград)
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Источник:
ФК Ротор

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Комментарии (7)
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Pianist (Киев)
19.03.2021 в 12:05
Гений тренерского ремесла! Талант тактической мысли! Наставник с Большой буквы!
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+1
-1
vlapa (Киев)
19.03.2021 в 11:17
Хацкевич не топ-мэнеджер тренерского цеха, но для самой слабой команды показатели хорошие, как команда играет - не знаю, но смена тренера не поможет
Ответить
+1
-2
dmitroj88
19.03.2021 в 11:09
Пора в родную гавань - ДинамоК.
Ответить
+4
-7
мы за динамо (киев)
19.03.2021 в 11:19
в другу лігу або в дюсш. готувати базу, фундамент. добра справа. он як алієв.
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+3
-1
мы за динамо (киев)
19.03.2021 в 10:38
досить передбачувана ситуація. алгоритм дій як з контрацептивом.
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+4
-1
avatar
Serega1111 (Киев)
19.03.2021 в 10:31
.
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0
0
Unselfish (Белая Церковь )
19.03.2021 в 10:30
Не долго музыка играла)))
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+2
-2


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