Хацкевич уволен с поста главного тренера Ротора

"Ротор" на своём официальном сайте объявил о расставании с главным тренером команды Александром Хацкевичем. Специалист был отправлен в отставку по решению руководства клуба.

Хацкевич возглавлял "Ротор" с 2019-го года, под его руководством команда вышла в Премьер-лигу. До этого 47-летний специалист работал в киевском "Динамо", сборной Беларуси, "Витебске", минском "Динамо", а также входил в тренерский штаб национальной команды Украины.

Александр Хацкевич покидает пост главного тренера «Ротора»



Руководство клуба приняло решение освободить специалиста от занимаемой должности.



Мы благодарим Александра Николаевича за проделанную работу и желаем успехов в дальнейшей карьере. pic.twitter.com/T4t318yYtN — CК «Ротор» (@RotorOfficial) March 19, 2021

Под руководством Хацкевича команда в 26 матчах одержала 6 побед, 7 ничьи и 14 поражений."Ротор"пропустил 40 голов, а забил 14.

Отметим, что в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги после 23 туров волгоградская команда занимает 13-е место, набрав 18 очков.