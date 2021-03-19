Хацкевич уволен с поста главного тренера Ротора
Он был отправлен в отставку по решению руководства клуба
Фото: CК Ротор
"Ротор" на своём официальном сайте объявил о расставании с главным тренером команды Александром Хацкевичем. Специалист был отправлен в отставку по решению руководства клуба.
Хацкевич возглавлял "Ротор" с 2019-го года, под его руководством команда вышла в Премьер-лигу. До этого 47-летний специалист работал в киевском "Динамо", сборной Беларуси, "Витебске", минском "Динамо", а также входил в тренерский штаб национальной команды Украины.
Александр Хацкевич покидает пост главного тренера «Ротора»— CК «Ротор» (@RotorOfficial) March 19, 2021
Руководство клуба приняло решение освободить специалиста от занимаемой должности.
Мы благодарим Александра Николаевича за проделанную работу и желаем успехов в дальнейшей карьере. pic.twitter.com/T4t318yYtN
Под руководством Хацкевича команда в 26 матчах одержала 6 побед, 7 ничьи и 14 поражений."Ротор"пропустил 40 голов, а забил 14.
Отметим, что в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги после 23 туров волгоградская команда занимает 13-е место, набрав 18 очков.
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