Украинский форвард Нюрнберга принял решение выступать за сборную Германии - источник

Журналист Игорь Цыганик рассказал о том, что украинский игрок "Нюрнберга" Эрик Шуранов принял решение выступать за сборную Германии.

"Эрик Шуранов вместе со своим отцом принял решение получать немецкое футбольное гражданство, у него, насколько я понимаю, есть приглашение от молодежной сборной Германии.

Шуранов выступал за юношеские сборные Украины, но дальше было решено, что дальнейшую свою судьбу они связывают с Германией", - сказал Цыганык.