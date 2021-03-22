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Украинский форвард Нюрнберга принял решение выступать за сборную Германии - источник

Наши за границей
(2 голосов)

Эрик Шуранов решил сменить футбольное гражданство

Украинский форвард Нюрнберга принял решение выступать за сборную Германии - источник

Новина українською

Журналист Игорь Цыганик рассказал о том, что украинский игрок "Нюрнберга" Эрик Шуранов принял решение выступать за сборную Германии.

"Эрик Шуранов вместе со своим отцом принял решение получать немецкое футбольное гражданство, у него, насколько я понимаю, есть приглашение от молодежной сборной Германии.

Шуранов выступал за юношеские сборные Украины, но дальше было решено, что дальнейшую свою судьбу они связывают с Германией", - сказал Цыганык.

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Напомним, что 19-летний Шуранов был заигран за юношеские сборные Украины, также вызывался в молодежку, но заигран за нее не был.

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В статье: Украина U-21 Игорь Цыганык Нюрнберг Эрик Шуранов
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Источник:
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Комментарии (10)
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nemo212 (м.Чернівці)
22.03.2021 в 22:25
Половина футболистов сборной Турции играли за молодежные и юношеские сборные Германии, но в национальную сборную Германии их так и не позвали - и играют за Турцию.
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Serega1111 (Киев)
22.03.2021 в 22:17
Ну и скатертью дорога
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0
-1
qwerty33 (Kyiv)
22.03.2021 в 22:09
Правильный, логичный выбор. За что хейтите парня? Про него в СБУ завтра забудут. Всем пох, на тех кто не под Шаблием. Так что выбор более чем логичен, особенно в свете того что он не собирается строить карьеру в Украине
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0
0
sergei2020 (Черновцы)
22.03.2021 в 21:30
Навіщо збірні цей ерік?Нехай грає де завгодно.В УКРАІНІ є своі хлопці не гірші за нього!
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+1
0
vlotko (Броди)
22.03.2021 в 21:23
Якщо він не був заграний за молодіжну збірну України (тому, що грали сильніші нього), то що тут говорити про зб. Німеччини, де конкуренція в рази більша. Але вирішувати йому, вірніше його татечку.
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+1
0
balamyt (Boston)
22.03.2021 в 21:17
Конечно если они с семьей живут в Германии ,то пристижнее играть и за сб. этой страны..Если повезет
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+1
0
MaximSK (Киев)
22.03.2021 в 21:04
Пусть сам знает, он еще не заиграл во взрослом футболе. В сборной Украины у него было бы больше шансов заиграть чем в Германии, где огромная конкуренция
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+2
0
football_soccer (Украина)
22.03.2021 в 20:56
ну это он со своим батей связывает судьбу с Германией, а вот собирается ли сборная Германии связывать себя с форвардом аж самого... Нюрнберга это тот еще вопрос )) обычно сейчас, реально сильные немцы уже с молодежки находятся на контрактах с хорошими клубами бундеслиги, а не нюрнбергами всякими )
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+5
0
Dardolis (Первомайск)
22.03.2021 в 21:04
Пока он очень силен, плюс Ротань не тот, кто будет смотреть футболистов, кто прибашляет и по знакомству, тот и играет...Уже год Германия ему предлагала, а Ротань его так и не вызвал...С 2019-го года Шуранов не вызывался за сборную Украины...Так чего ему ждать оставалось?
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+2
-1
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Просто Квашин (Харьков)
22.03.2021 в 21:59
ну ты и пень тупой....
0
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