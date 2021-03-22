Украинский форвард Нюрнберга принял решение выступать за сборную Германии - источник
Эрик Шуранов решил сменить футбольное гражданство
Журналист Игорь Цыганик рассказал о том, что украинский игрок "Нюрнберга" Эрик Шуранов принял решение выступать за сборную Германии.
"Эрик Шуранов вместе со своим отцом принял решение получать немецкое футбольное гражданство, у него, насколько я понимаю, есть приглашение от молодежной сборной Германии.
Шуранов выступал за юношеские сборные Украины, но дальше было решено, что дальнейшую свою судьбу они связывают с Германией", - сказал Цыганык.
Читайте также18-летний украинец Шуранов дебютировал за Нюрберг
Напомним, что 19-летний Шуранов был заигран за юношеские сборные Украины, также вызывался в молодежку, но заигран за нее не был.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:Footbal Hub
Популярное сейчас
- Беринчик избивает Санчеса в Броварах: лучшие моменты боя. ВИДЕО
- СМИ: Переговоры Тайсона с Интернасьоналем продвинулись вперед
- Селезнев: Просто обвинить человека без оснований и убрать его из футбола - это неправильно
- Тайсон одной ногой в Интернасьонале, у Динамо новые конкуренты в борьбе за Ловрича. Трансферный центр украинского футбола: LIVE
- Тибо Куртуа снова оказался в центре слухов об ухаживании за инстаграм-моделями. ФОТО
- Сексуальные тренеры. Яркие фитнес-модели гоняют футболистов Боруссии до седьмого пота. ВИДЕО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (10)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
nemo212 (м.Чернівці)
22.03.2021 в 22:25
Ответить
0
0
Serega1111 (Киев)
22.03.2021 в 22:17
Ответить
0
-1
qwerty33 (Kyiv)
22.03.2021 в 22:09
Ответить
0
0
sergei2020 (Черновцы)
22.03.2021 в 21:30
Ответить
+1
0
vlotko (Броди)
22.03.2021 в 21:23
Ответить
+1
0
balamyt (Boston)
22.03.2021 в 21:17
Ответить
+1
0
MaximSK (Киев)
22.03.2021 в 21:04
Ответить
+2
0
football_soccer (Украина)
22.03.2021 в 20:56
Ответить
+5
0
Dardolis (Первомайск)
22.03.2021 в 21:04
Ответить
+2
-1
Просто Квашин (Харьков)
22.03.2021 в 21:59
0
0
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
загрузка...