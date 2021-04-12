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Динамо ведет переговоры по трансферу Ярмоленко - журналист

Наши за границей
(1 голосов)

Это будет трансферная бомба

Динамо ведет переговоры по трансферу Ярмоленко - журналист

Олександр Приходько

Новина українською

Киевское "Динамо" намерено вернуть бывшего лидера команды, вингера "Вест Хэма" Андрея Ярмоленко.

По информации португальского журналиста Педру Алмейды, киевский клуб намерен подписать Андрея уже этим летом.

Более того, переговоры по данному тарннсферу уже якобы ведутся.

31-летний украинец в нынешнем сезоне явно не является игроком основы, к тому же пропустил длительное время из-за травмы. В нынешней кампании АПЛ он сыграл только 14 матчей, в которых отдал 1 ассист.

Контракт Ярмоленко с "Вест Хэмом" рассчитан до лета 2022 года, однако ранее британские СМИ писали о том, что клуб готов продать украинца ближайшим летом, чтобы разгрузить зарплатную ведомость.

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В статье: Андрей Ярмоленко Динамо (Киев) Вест Хэм Юнайтед (Лондон)
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Комментарии (3)
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dmitroj88
12.04.2021 в 21:51
Как раз клуб его уровня...
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oda1979 (Запорожье)
12.04.2021 в 21:48
Тайсону можно , а Ярмоленко шо нельзя?
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ZNAK_VOPROSA
12.04.2021 в 21:24
Мегатрансфер
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