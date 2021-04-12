Динамо ведет переговоры по трансферу Ярмоленко - журналист
Это будет трансферная бомба
Олександр Приходько
Киевское "
По информации португальского журналиста Педру Алмейды, киевский клуб намерен подписать Андрея уже этим летом.
Более того, переговоры по данному тарннсферу уже якобы ведутся.
31-летний украинец в нынешнем сезоне явно не является игроком основы, к тому же пропустил длительное время из-за травмы. В нынешней кампании АПЛ он сыграл только 14 матчей, в которых отдал 1 ассист.
Контракт Ярмоленко с "Вест Хэмом" рассчитан до лета 2022 года, однако ранее британские СМИ писали о том, что клуб готов продать украинца ближайшим летом, чтобы разгрузить зарплатную ведомость.
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