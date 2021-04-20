A Bola: Спортинг сохраняет интерес к Яремчуку
Львы попробуют побороться за украинца летом
Лиссабонский "Спортинг" все еще заинтересован в подписании украинского нападающего "Гента" Романа Яремчука.
Издание A Bola опровергает информацию Record о том, что лиссабонский клуб
Источник пишет, что подписание Паулинью зимой за 15млн евро действительно закрыло трансферный кошелек лиссабонского клуба на тот момент, и как следствие, на время погасило интерес к Яремчуку.
Впрочем, летом "Спортинг" готов вернутся к варианту с Романом, так как хочет усилить атаку уже на следующий сезон.
Отметим, что в текущем сезоне во всех турнирах за бельгийский клуб украинец провел 37 матчей, в которых забил 20 голов и отдал 7 результативных передач.
"Спортинг" лидирует в чемпионате Португалии с 6-очковым отрывом от 2-го места.
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