A Bola: Спортинг сохраняет интерес к Яремчуку

Лиссабонский "Спортинг" все еще заинтересован в подписании украинского нападающего "Гента" Романа Яремчука.

Издание A Bola опровергает информацию Record о том, что лиссабонский клуб утратил интерес к украинцу после зимнего подписания Паулинью из "Браги".

Источник пишет, что подписание Паулинью зимой за 15млн евро действительно закрыло трансферный кошелек лиссабонского клуба на тот момент, и как следствие, на время погасило интерес к Яремчуку.

Впрочем, летом "Спортинг" готов вернутся к варианту с Романом, так как хочет усилить атаку уже на следующий сезон.

Отметим, что в текущем сезоне во всех турнирах за бельгийский клуб украинец провел 37 матчей, в которых забил 20 голов и отдал 7 результативных передач.

"Спортинг" лидирует в чемпионате Португалии с 6-очковым отрывом от 2-го места.