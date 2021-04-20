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A Bola: Спортинг сохраняет интерес к Яремчуку

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Львы попробуют побороться за украинца летом

A Bola: Спортинг сохраняет интерес к Яремчуку

Новина українською

Лиссабонский "Спортинг" все еще заинтересован в подписании украинского нападающего "Гента" Романа Яремчука.

Издание A Bola опровергает информацию Record о том, что лиссабонский клуб утратил интерес к украинцу после зимнего подписания Паулинью из "Браги".

Источник пишет, что подписание Паулинью зимой за 15млн евро действительно закрыло трансферный кошелек лиссабонского клуба на тот момент, и как следствие, на время погасило интерес к Яремчуку.

Впрочем, летом "Спортинг" готов вернутся к варианту с Романом, так как хочет усилить атаку уже на следующий сезон.

Отметим, что в текущем сезоне во всех турнирах за бельгийский клуб украинец провел 37 матчей, в которых забил 20 голов и отдал 7 результативных передач.

"Спортинг" лидирует в чемпионате Португалии с 6-очковым отрывом от 2-го места.

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В статье: Спортинг (Лиссабон) Роман Яремчук Гент
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Источник:
A Bola

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Комментарии (1)
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Olegyurchak (Хмельницький )
20.04.2021 в 23:11
Простите, они по четным числам проявляют интерес или по нечетным? А то я что-то запутался.
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