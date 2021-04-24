Ребров: Игроки Ференцвароша хотят вернуться в ЛЧ
Трижды подряд чемпионы
Ференцварош/Автор невідомий
Главный тренер "Ференцвароша” Сергей Ребров прокомментировал победу команды в текущем розыгрыше чемпионата Венгрии:
"Я горжусь тем, что работаю здесь, и я счастлив, что мы вместе имеем такой продуктивный период. И болельщики, и игроки заслуживают эти победы, особенно в этом сезоне, когда в большинстве матчей приходилось биться друг за друга.
Важнейшая цель для меня всегда, где бы я ни работал, это выиграть чемпионат, поэтому я рад, что "Ференцварош" сумел финишировать на первых позициях борьбы во всех трех сезонах. Это было нелегко! Многие люди просто видят, что мы выиграли все три последних сезона с большим преимуществом, они могут подумать, что нам было несложно это сделать! Но нам нужно было ежедневно работать, чтобы добиться успеха.
Другие команды также были чрезвычайно мотивированы победить нас, но мы все равно дважды смогли защитить титул. Все игроки хотят вернуться в групповой этап Лиги Чемпионов, и, как мы знаем, первым шагом является победа чемпионате", - сказал Сергей Ребров.
Напомним, что "Ференцварош" трех украинцев: Реброва, Харатина и Зубкова стал чемпионом Венгрии за три тура до окончания турнира. Этот титул стал третьим подряд для команды из Будапешта. Отметим, что следующий еврокубковый сезон "зеленые орлы" начнут с квалификации Лиги Чемпионов.
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