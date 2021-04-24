Артем Фаворов сравнял счет и помог Залаэгерсегу разгромно победить. ВИДЕО
Украинец поразил ворота "Академии Пушкаша"
ФК Залаегерсег / Автор невідомий
В матче 31-го тура чемпионата Венгрии "Залаэгерсег" разгромил "Академию Пушкаша".
Хозяева поля первыми открыли счет в поединке на 10-й минуте встречи, а спустя 3 минуты гости отыграли преимущество, благодаря голу украинского хавбека Артема Фаворова. Во втором тайме "Залаэгерсег" сумел перевернуть ход игры и забил еще три мяча.
Артем выступает за "Залаэгерсег" в формате аренды, а права на полузащитника принадлежат "Академии Пушкаша".
27-летний Фаворов провел в составе "Залаэгерсега" 26 игр, в которых записал на свой счет 8 забитых мячей.
Гол Фаворова (0:44)
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Львов - Десна 1:0. Перевыполненный план
- Барселона интересуется трансфером одного из лучших бомбардиров в истории Шахтера
- Президент Вереса: Селезнева в клубе не будет
- Малиновский открыл счет в матче с Ромой - ВИДЕО
- Шикарная модель, которая стала судьей в чемпионате Украины и пострадала в дерби Карпат. ФОТО
- Вооруженные грабители ночью вломились в дом защитника Ромы – игрока заставили отдать ценные вещи
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
karpatyukr (Львів)
24.04.2021 в 19:21
Ответить
0
0
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
загрузка...