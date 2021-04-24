Артем Фаворов сравнял счет и помог Залаэгерсегу разгромно победить. ВИДЕО

В матче 31-го тура чемпионата Венгрии "Залаэгерсег" разгромил "Академию Пушкаша".

Хозяева поля первыми открыли счет в поединке на 10-й минуте встречи, а спустя 3 минуты гости отыграли преимущество, благодаря голу украинского хавбека Артема Фаворова. Во втором тайме "Залаэгерсег" сумел перевернуть ход игры и забил еще три мяча.

Артем выступает за "Залаэгерсег" в формате аренды, а права на полузащитника принадлежат "Академии Пушкаша".

27-летний Фаворов провел в составе "Залаэгерсега" 26 игр, в которых записал на свой счет 8 забитых мячей.

Гол Фаворова (0:44)