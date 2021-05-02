Вызванный в сборную Зубков получил травму

Вингер "Ференцвароша" Александр Зубков получил травму в матче против "Мезекеведша" (2:1). Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Футболиста заменили на 29-й минуте, но уже после первого тайма он стал чувствовать себя лучше.

"Зубков сказал после первого тайма, что он чувствует себя получше. Завтра мы будем знать больше после МРТ. Надеюсь, он и Сомалиа смогут вернуться как можно скорее", – сказал Сергей Ребров после матча.

Игрок был включен в расширенный список Сборной Украины на ближайшие матчи. Пока неизвестно, успеет ли он восстановиться.

В текущем сезоне украинец сыграл 25 матчей за "Ференцварош", забил 5 голов и отдал 2 ассиста. Его цена составляет 2 млн евро, согласно Transfermarkt.