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Вызванный в сборную Зубков получил травму

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(1 голосов)

Футболист может пропустить игры сборной

Вызванный в сборную Зубков получил травму

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Вингер "Ференцвароша" Александр Зубков получил травму в матче против "Мезекеведша" (2:1). Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Футболиста заменили на 29-й минуте, но уже после первого тайма он стал чувствовать себя лучше.

"Зубков сказал после первого тайма, что он чувствует себя получше. Завтра мы будем знать больше после МРТ. Надеюсь, он и Сомалиа смогут вернуться как можно скорее", – сказал Сергей Ребров после матча.

Игрок был включен в расширенный список Сборной Украины на ближайшие матчи. Пока неизвестно, успеет ли он восстановиться.

В текущем сезоне украинец сыграл 25 матчей за "Ференцварош", забил 5 голов и отдал 2 ассиста. Его цена составляет 2 млн евро, согласно Transfermarkt.

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В статье: Ференцварош (Будапешт) Александр Зубков Национальная сборная Укрианы
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Источник:
ФК Ференцварош

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