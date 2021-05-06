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Ракицкий летом может покинуть Зенит

Наши за границей
(1 голосов)

Ему на замену прочат бразильца Маркао из Галатасарая

Ракицкий летом может покинуть Зенит

Новина українською

Украинский защитник "Зенита" Ярослав Ракицкий летом может покинуть команду.

Одним из кандидатов на замену Ракицкому является 24-летний бразилец Маркао из "Галатасарая". Стороны уже вступили в диалог и провели первые консультации.

Ранее СМИ писали о том, что Маркао также интересуется киевское "Динамо" и московский "Локомотив".

Трансфер Маркао в "Зенит" будет напрямую зависеть от судьбы Ракицкого в команде Сергея Семака.

В нынешнем сезоне Маркао сыграл в 39 матчах за "Галатасарай", где отметился одним голом и одной результативной передачей.

Ракицкий защищает цвета "Зенита" с января 2019 года после перехода из донецкого "Шахтера". В текущем сезоне Ярослав провел за российскую команду 32 матча во всех турнирах, где забил один гол и отдал четыре результативные передачи.

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В статье: Ярослав Ракицкий Зенит (Санкт-Петербург) Галатасарай (Стамбул) Маркао
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Источник:
eurostavka

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Комментарии (10)
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Віктор Бокасса (Betwmount)
06.05.2021 в 20:49
Непотріб викидають і з Мордору.
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+2
0
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
06.05.2021 в 20:45
Ниочем
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0
-1
TIRAN (Донецк (Украина!))
06.05.2021 в 20:46
почему же? если в дупамо к цыбулеску, то это будет хайп года!))
Ответить
0
-3
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
06.05.2021 в 20:48
Таке бидло хіба назад в Чмохтар
+2
-1
Dimka26 (Чернигов)
06.05.2021 в 20:52
думаю он сам не согласится.
+1
0
Dardolis (Первомайск)
06.05.2021 в 20:42
Переход перед Евро, чтобы сыграть? Плохая идея...
Ответить
0
-1
avatar
scorpius (Ck)
06.05.2021 в 20:40
К Мирче, чтоб ультру доконать
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+3
-2
Dr. House (Поділля)
06.05.2021 в 20:36
Уйдёт в Уголёк шахта им. Кобздона...
Ответить
+3
0
Djon (Киев)
06.05.2021 в 20:22
Навіщо це писати? Кого взагалі цікавить кар'єра та життя цього запроданця?
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+5
-1
Olegyurchak (Хмельницький )
06.05.2021 в 19:58
А Україні це для чого?
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+5
-1


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