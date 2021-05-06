Ракицкий летом может покинуть Зенит

Украинский защитник "Зенита" Ярослав Ракицкий летом может покинуть команду.

Одним из кандидатов на замену Ракицкому является 24-летний бразилец Маркао из "Галатасарая". Стороны уже вступили в диалог и провели первые консультации.

Ранее СМИ писали о том, что Маркао также интересуется киевское "Динамо" и московский "Локомотив".

Трансфер Маркао в "Зенит" будет напрямую зависеть от судьбы Ракицкого в команде Сергея Семака.

В нынешнем сезоне Маркао сыграл в 39 матчах за "Галатасарай", где отметился одним голом и одной результативной передачей.

Ракицкий защищает цвета "Зенита" с января 2019 года после перехода из донецкого "Шахтера". В текущем сезоне Ярослав провел за российскую команду 32 матча во всех турнирах, где забил один гол и отдал четыре результативные передачи.