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СМИ: Динамо вернулось к варианту с центрбеком Галатасарая Маркао

Премьер-лига
(2 голосов)

Один из лидеров турецкого клуба пока что не может договориться по новому контракту

СМИ: Динамо вернулось к варианту с центрбеком Галатасарая Маркао

fotomac.com.tr

Новина українською

"Динамо" начало переговоры с бразильским центрбеком "Галатасарая" Маркао, пишет Fotomac.

Сообщается, что киевляне интересовались игроком еще прошлым летом, но тогда клубы не смогли договориться.

Теперь же ситуация складывается так, что Маркао, контракт которого с "Галатасараем" заканчивается через год, в новом соглашении с турецким грандом хочет существенно повысить свою зарплату (до 1,75 млн евро в год).

На такие условия игрока "Галатасарай" пойти не может, и если стороны не смогут договориться, будет вынужден продать бразильца уже этим летом, чтобы выручить за него хоть какие-то деньги.

Именно поэтому источник пишет, что приоритетом для трансфера Маркао будет именно "Динамо", так как киевский клуб уже год сохраняет интерес к защитнику.

Также отмечается, что "Сарай" на данный момент хочет получить за игрока 10 млн евро (Transfermarkt оценивает в 12 миллионов евро).

В нынешнем сезоне Маркао в 37 матчах за "Галатасарай" во всех турнирах забил 1 гол и отдал 1 ассист.

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В статье: Динамо (Киев) Галатасарай (Стамбул) Маркао
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Источник:
fotomac

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Комментарии (5)
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Unselfish (Белая Церковь )
28.04.2021 в 19:27
Нах он нужен. Защитников итак достаточно. Форвард нужен.
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+2
-1
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Віктор Бокасса (Betwmount)
28.04.2021 в 19:07
Треба опорник, фантазіста й нападник, а краще два. Але центрбек, який ще й хоче 2 млн на рік???
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+4
-1
СашаXM (Хмельницкий)
28.04.2021 в 19:04
а чего-то не знаю? или деньги будующие за ЛЧ решили на ветер пустить? Столько своих защей нормальных, нужен толковый плеймейкер и нап, лишнее продать ... но в защиту точно инородного сейчас ничего не нужно!
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+4
-1
ещё не специалист (Кривой Рог)
28.04.2021 в 18:57
Центральные защитники сейчас: Забарный, Попов, Сирота, Бурда (восстанавливается). Уже играли в ЧУ, квалификацию на ЛЧ, ЛЧ, ЛЕ. Если Суркис решится продать Миколенко - тогда проблема с левым защитником, равнозначной замены нет. С нападающими - Беседин, Супряга - вопрос... Плюс "звезду" Русина поляки вернут из аренды. Соль пока в аренде...
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+2
0
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
28.04.2021 в 18:46
На хрін він потрібен, якщо немає нападника?
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+2
-1


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