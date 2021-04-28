СМИ: Динамо вернулось к варианту с центрбеком Галатасарая Маркао

" Динамо " начало переговоры с бразильским центрбеком "Галатасарая" Маркао, пишет Fotomac.

Сообщается, что киевляне интересовались игроком еще прошлым летом, но тогда клубы не смогли договориться.

Теперь же ситуация складывается так, что Маркао, контракт которого с "Галатасараем" заканчивается через год, в новом соглашении с турецким грандом хочет существенно повысить свою зарплату (до 1,75 млн евро в год).

На такие условия игрока "Галатасарай" пойти не может, и если стороны не смогут договориться, будет вынужден продать бразильца уже этим летом, чтобы выручить за него хоть какие-то деньги.

Именно поэтому источник пишет, что приоритетом для трансфера Маркао будет именно "Динамо", так как киевский клуб уже год сохраняет интерес к защитнику.

Также отмечается, что "Сарай" на данный момент хочет получить за игрока 10 млн евро (Transfermarkt оценивает в 12 миллионов евро).

В нынешнем сезоне Маркао в 37 матчах за "Галатасарай" во всех турнирах забил 1 гол и отдал 1 ассист.