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СМИ: Динамо вернулось к варианту с центрбеком Галатасарая Маркао
Один из лидеров турецкого клуба пока что не может договориться по новому контракту
fotomac.com.tr
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Сообщается, что киевляне интересовались игроком еще прошлым летом, но тогда клубы не смогли договориться.
Теперь же ситуация складывается так, что Маркао, контракт которого с "Галатасараем" заканчивается через год, в новом соглашении с турецким грандом хочет существенно повысить свою зарплату (до 1,75 млн евро в год).
На такие условия игрока "Галатасарай" пойти не может, и если стороны не смогут договориться, будет вынужден продать бразильца уже этим летом, чтобы выручить за него хоть какие-то деньги.
Именно поэтому источник пишет, что приоритетом для трансфера Маркао будет именно "Динамо", так как киевский клуб уже год сохраняет интерес к защитнику.
Также отмечается, что "Сарай" на данный момент хочет получить за игрока 10 млн евро (Transfermarkt оценивает в 12 миллионов евро).
В нынешнем сезоне Маркао в 37 матчах за "Галатасарай" во всех турнирах забил 1 гол и отдал 1 ассист.
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