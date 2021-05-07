Ярмоленко сделал ассист за молодежку Вест Хэма в дерби с Арсеналом
Украинец отыграл полный матч
Украинский вингер "
Украинец вышел в стартовом составе, был активен, и на 87-й минуте отдал голевую передачу, после которой счет стал 2:1.
Правда, преимущество молотобойцы не удержали и пропустили уже компенсированное время - матч закончился вничью 2:2.
Напомним, что Ярмоленко получил травму в начале февраля в матче Кубка Англии против "Манчестер Юнайтед" (0:1). После этого в основе "молотобойцев" украинец не появлялся, хотя ранее провел уже один матч за молодежку.
Также отметим, что в нынешнем сезоне украинец сыграл за "Вест Хэм" в 20 матчах, в которых забил 2 гола и отдал 4 ассиста.
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