Зинченко вышел в концовке и отыграл 11 минут против Челси
Саша заменил Менди по позиции
Getty Images / Global Images Ukraine
В матче 35-го тура чемпионата Англии
Защитник "горожан" Александр Зинченко начал этот поединок на скамейке запасных, но в концовке встречи главный тренер "Сити" Пеп Гвардиола все-таки выпустил украинца - хавбек сборной Украины вышел на 80-й минуте вместо Менди и отыграл 11 минут.
В текущем сезоне АПЛ 24-летний Зинченко принял участие в 18 матчах.
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balamyt (Boston)
08.05.2021 в 23:16
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