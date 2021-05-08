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Зинченко вышел в концовке и отыграл 11 минут против Челси

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Саша заменил Менди по позиции

Зинченко вышел в концовке и отыграл 11 минут против Челси

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

В матче 35-го тура чемпионата Англии "Манчестер Сити" дома проиграл "Челси" 1:2.

Защитник "горожан" Александр Зинченко начал этот поединок на скамейке запасных, но в концовке встречи главный тренер "Сити" Пеп Гвардиола все-таки выпустил украинца - хавбек сборной Украины вышел на 80-й минуте вместо Менди и отыграл 11 минут.

В текущем сезоне АПЛ 24-летний Зинченко принял участие в 18 матчах.

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В статье: Манчестер Сити (Англия) Челси (Лондон) Александр Зинченко
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Комментарии (1)
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balamyt (Boston)
08.05.2021 в 23:16
Это была неудачная репетиция Финала ЛЧ...Если МС будит продолжать Пижонить с паненками..то Финал прос..ут. А Зинченко нужно было выпускать со старта..Он ведь талисман МС.
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