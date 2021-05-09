Малиновский выйдет в основном составе на матч против Пармы

Один из аутсайдеров Серии А "Парма" примет на своем поле претендента на Лигу Чемпионов "Аталанту". В стартовом составе гостей появится украинец Руслан Малиновський, а его соотечественник Виктор Коваленко начнет матч на скамейке запасных.

Попадание в основу станет восьмым в последних девяти матчах за "Аталанту" для Руслана. За этот период он записал в свой актив четыре гола и семь ассистов.

Поединок между "Пармой" и "Аталантой" начнется в 16:00.