Малиновский выйдет в основном составе на матч против Пармы
Коваленко снова на скамейке запасных
Аталанта/Автор невідомий
Один из аутсайдеров Серии А "Парма" примет на своем поле претендента на Лигу Чемпионов "Аталанту". В стартовом составе гостей появится украинец Руслан Малиновський, а его соотечественник Виктор Коваленко начнет матч на скамейке запасных.
Попадание в основу станет восьмым в последних девяти матчах за "Аталанту" для Руслана. За этот период он записал в свой актив четыре гола и семь ассистов.
Поединок между "Пармой" и "Аталантой" начнется в 16:00.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Кополовец: Надо было быть спортивным директором, а не заниматься х***** - в футбол играть
- Герой футбольного дня. Виктор Цыганков
- Чемпионство Баварии, Челси отсрочил празднования Сити, Неймар в ПСЖ до 2025. Главные новости за 8 мая
- Гвардиола: Мы могли продать Зинченко, но он сказал, что хочет бороться в Сити
- Вне политики. Руслан Малиновский отпраздновал день рождения с Коваленко и Миранчуком. ФОТО
- Кривцов, динамовцы и Монатик. Капитан Динамо устроил большой праздник на свой юбилей. ВИДЕО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (3)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Olegyurchak (Хмельницький )
09.05.2021 в 16:17
Ответить
0
0
Джан Мурадов (Придеснянськ)
09.05.2021 в 15:19
Ответить
+4
0
Olegyurchak (Хмельницький )
09.05.2021 в 15:43
Ответить
+2
0
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
загрузка...