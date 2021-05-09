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Малиновский выйдет в основном составе на матч против Пармы

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(2 голосов)

Коваленко снова на скамейке запасных

Малиновский выйдет в основном составе на матч против Пармы

Аталанта/Автор невідомий

Новина українською

Один из аутсайдеров Серии А "Парма" примет на своем поле претендента на Лигу Чемпионов "Аталанту". В стартовом составе гостей появится украинец Руслан Малиновський, а его соотечественник Виктор Коваленко начнет матч на скамейке запасных.

Попадание в основу станет восьмым в последних девяти матчах за "Аталанту" для Руслана. За этот период он записал в свой актив четыре гола и семь ассистов.

Поединок между "Пармой" и "Аталантой" начнется в 16:00.

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В статье: Аталанта (Бергамо) Руслан Малиновский
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Комментарии (3)
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Olegyurchak (Хмельницький )
09.05.2021 в 16:17
Руся вже гол забив а ті уроди на футболах якусь х...ню показують.
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0
0
Джан Мурадов (Придеснянськ)
09.05.2021 в 15:19
Мене більше всього убиває, що коваленка Шева викличе на Євро...
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+4
0
Olegyurchak (Хмельницький )
09.05.2021 в 15:43
В нього депутатська недоторканність. Його зобов'язані і в гіпсі викликати.
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+2
0


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