Матч против Брайтона стал двойным юбилеем для Зинченко в Манчестер Сити
Однако, отпраздновать результативными действиями украинец не смог
Getty Images / Global Images Ukraine
В предпоследнем, 37-м туре английской Премьер-лиги, уже действующий чемпион страны, "Манчестер Сити" на выезде встречался с "Брайтон".
Украинский игрок Александр Зинченко вышел на поле в стартовом составе "горожан" и отыграл все 90 минут встречи. Для 24-летнего футболиста этот матч стал дважды юбилейным – 30-м в нынешнем сезоне за "Манчестер Сити" и 60-м в английской Премьер-лиге.
Однако, отпраздновать юбилей результативными действиями украинец правда не смог, а его команда, играя в меньшинстве с 10-й минуты, уступила со счетом 2:3.
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Acsakal (Kharkov)
19.05.2021 в 14:31
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