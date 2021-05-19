Матч против Брайтона стал двойным юбилеем для Зинченко в Манчестер Сити

В предпоследнем, 37-м туре английской Премьер-лиги, уже действующий чемпион страны, "Манчестер Сити" на выезде встречался с "Брайтон".

Украинский игрок Александр Зинченко вышел на поле в стартовом составе "горожан" и отыграл все 90 минут встречи. Для 24-летнего футболиста этот матч стал дважды юбилейным – 30-м в нынешнем сезоне за "Манчестер Сити" и 60-м в английской Премьер-лиге.

Однако, отпраздновать юбилей результативными действиями украинец правда не смог, а его команда, играя в меньшинстве с 10-й минуты, уступила со счетом 2:3.