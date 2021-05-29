Зинченко - первый украинец с 2012 года, который сыграет в финале ЛЧ

В финале Лиги чемпионов встречаються "Манчестер Сити" и лондонский "Челси".

Левый фланг обороны в этом поединке главный тренер "горожан" Пеп Гвардиола доверил Александру Зинченко - украинский защитник начнет игру в стартовом составе "Сити".

Таким образом, 24-летний Зинченко стал первым украинцем с 2012-го года, который сыграет в финале главного еврокубка. Напомним, тогда Анатолий Тимощук отыграл финал ЛЧ против лондонского "Челси" в составе мюнхенской "Баварии".