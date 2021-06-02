Малиновский - в сборной сезона Серии А по версии Inside

Портал Inside включил украинского полузащитника "Аталанты" Руслана Малиновского в сборную Серии А по итогам сезона 2020/21.

Напомним, что 28-летний украинец в завершившемся сезоне чемпионата Италии, забил 8 голов и сделал 12 результативных передач в 36 матчах. Также Малиновский - лучший ассистент Серии А в сезоне 2020/21.