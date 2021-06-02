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Малиновский - в сборной сезона Серии А по версии Inside

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Заслужил!

Малиновский - в сборной сезона Серии А по версии Inside

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Портал Inside включил украинского полузащитника "Аталанты" Руслана Малиновского в сборную Серии А по итогам сезона 2020/21.

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Напомним, что 28-летний украинец в завершившемся сезоне чемпионата Италии, забил 8 голов и сделал 12 результативных передач в 36 матчах. Также Малиновский - лучший ассистент Серии А в сезоне 2020/21.

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В статье: Аталанта (Бергамо) Руслан Малиновский
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