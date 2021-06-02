Малиновский - в сборной сезона Серии А по версии Inside
Заслужил!
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Портал Inside включил украинского полузащитника "Аталанты" Руслана Малиновского в сборную Серии А по итогам сезона 2020/21.
Напомним, что 28-летний украинец в завершившемся сезоне чемпионата Италии, забил 8 голов и сделал 12 результативных передач в 36 матчах. Также Малиновский - лучший ассистент Серии А в сезоне 2020/21.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:Instagram
Популярное сейчас
- Герой футбольного дня. Георгий Судаков
- ВИДЕО, как Беседина нокаутировали во время выполнения нового упражнения в сборной
- Агуэро красиво попрощался с сотрудниками Сити: подарил часы и разыграл свой внедорожник
- "Не знаю, о чем он думал". Экс-капитаны МЮ и Манчестер Сити раскритиковали Зинченко за гол в финале ЛЧ
- Минус один холостяк. Защитник Динамо сыграл свадьбу. ВИДЕО
- Ирина Морозюк балует фанатов соблазнительными фото с отдыха в Турции. ФОТО
Новости по теме
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
загрузка...