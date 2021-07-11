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Яремчук согласился на переход в португальский гранд

Наши за границей
Обновлено
(2 голосов)

Пока рано для топ-5 чемпионатов?

Яремчук согласился на переход в португальский гранд

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Нападающий сборной Украины Роман Яремчук определился со своим следующим клубом. Им станет португальская "Бенфика", сообщает бельгийское источник Voetbal24.

Нападающий дал согласие на трансфер, в то время как клубы продолжают переговоры на счет суммы отступных. Текущий клуб украинца "Гент" хочет выручить за Романа 25 млн евро, в то время как "орлы" планируют уменьшить эту цифру.

За Яремчуком следят также "Милан" и "Вест Хэм", однако на данный момент "Бенфика" подала лучшее предложение.

Напомним, что форвард перешел в "Гент" летом 2017 года из "Динамо" за два млн евро. С тех пор он провел за бельгийский клуб 152 матча, отметившись 61 голом и 18 ассистов. На одно результативное действие он тратил примерно 146 минут.

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В статье: Бенфика (Лиссабон) Роман Яремчук Гент
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Источник:
Voetbal24

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Комментарии (11)
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Запорізьке Торпедо (zp)
11.07.2021 в 14:35
норм вариант, чемп Португалии все же посильнее бельгийского. если Рома и там покажет хорошую результативность, то через год Бенфика продаст его за 40 в топ-чемп
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+1
0
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palmotron (Бровари)
11.07.2021 в 14:33
В порівнянні з Гентом, то це один крок вперед. Але не великий крок:))
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0
0
MaximSK (Киев)
11.07.2021 в 14:08
Я надеялся что Яремчук перейдет в Топ-чемпионат, хотя бы в середняк. Но пусть решает сам Роман, ему желательно быстрее выбрать клуб, чтобы пройти там сборы.
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0
-1
Dimka26 (Чернигов)
11.07.2021 в 14:10
ну чемпионат Португалии посильнее будет бельгийского
Ответить
+2
0
MaximSK (Киев)
11.07.2021 в 14:32
сильнее-то сильнее, но Топ-чемпионаты уровень намного выше
0
0
Джин Тоник (R)
11.07.2021 в 13:43
Лучше бы в ДК
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+2
-9
viajador (то є Кошмарів Ситі )
11.07.2021 в 13:49
Та вже на цвинтар краще, ніж в ДК.
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+4
-1
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
11.07.2021 в 13:50
Туда только, если станет свободным агентом! По факту!
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+4
0
Зореслав (Киев)
11.07.2021 в 14:37
в ДК он проиграл конкуренцию Беседину и Русину. Зачем ему возвращаться на лавку. Там бегать надо, а в Бельгии защитники позволяют забивать стоя.
0
0
Dimka26 (Чернигов)
11.07.2021 в 14:08
в ДК нужно будет уходить когда будет за 30.
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+1
0
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Zapp Brannigan (Київ)
11.07.2021 в 14:11
От Ярмола скоро мабуть і піде... І для нього це буде не найгірший варіант!
+1
0


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