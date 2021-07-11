Яремчук согласился на переход в португальский гранд
Пока рано для топ-5 чемпионатов?
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Нападающий сборной Украины Роман Яремчук определился со своим следующим клубом. Им станет португальская "Бенфика", сообщает бельгийское источник Voetbal24.
Нападающий дал согласие на трансфер, в то время как клубы продолжают переговоры на счет суммы отступных. Текущий клуб украинца "Гент" хочет выручить за Романа 25 млн евро, в то время как "орлы" планируют уменьшить эту цифру.
За Яремчуком следят также "Милан" и "Вест Хэм", однако на данный момент "Бенфика" подала лучшее предложение.
Напомним, что форвард перешел в "Гент" летом 2017 года из "Динамо" за два млн евро. С тех пор он провел за бельгийский клуб 152 матча, отметившись 61 голом и 18 ассистов. На одно результативное действие он тратил примерно 146 минут.
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