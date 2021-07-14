Ракицкий: Останусь ли я в Питере после завершения карьеры? Я украинец, у меня всё украинское

Ярослав Ракицкий рассказал, может ли он покинуть "Зенит" и где хочет оказаться после завершения карьеры.

"– Твой контракт с "Зенитом" действует до лета 2022 года. Вы уже начали переговоры?

– Руководство сначала обещало мне продление. Но конкретного разговора не было. Я не маленький мальчик. Отыграю этот сезон и приму решение о своём будущем уже в конце. Есть команды, которые хотят меня видеть. Никто не знает, что будет дальше.

– То есть переговоров нет?

– Нет. Возможно, о чём-то поговорим только ближе к зиме.

– Не думаешь остаться здесь после карьеры?

– Нет. Я украинец, у меня всё украинское. Погода на моей родине уж точно приятнее, чем в Питере. В Киеве она более стабильная", - заявил Ракицкий в интервью "Чемпионату".