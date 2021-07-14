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Ракицкий: Останусь ли я в Питере после завершения карьеры? Я украинец, у меня всё украинское

Наши за границей
(5 голосов)

У Ярослава скоро заканчивается контракт с "Зенитом"

Ракицкий: Останусь ли я в Питере после завершения карьеры? Я украинец, у меня всё украинское

ФК Шахтар

UA-Футбол
Новина українською

Ярослав Ракицкий рассказал, может ли он покинуть "Зенит" и где хочет оказаться после завершения карьеры.

"– Твой контракт с "Зенитом" действует до лета 2022 года. Вы уже начали переговоры?

– Руководство сначала обещало мне продление. Но конкретного разговора не было. Я не маленький мальчик. Отыграю этот сезон и приму решение о своём будущем уже в конце. Есть команды, которые хотят меня видеть. Никто не знает, что будет дальше.

– То есть переговоров нет?

– Нет. Возможно, о чём-то поговорим только ближе к зиме.

– Не думаешь остаться здесь после карьеры?

– Нет. Я украинец, у меня всё украинское. Погода на моей родине уж точно приятнее, чем в Питере. В Киеве она более стабильная", - заявил Ракицкий в интервью "Чемпионату".

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В статье: Ярослав Ракицкий Зенит (Санкт-Петербург)
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Комментарии (25)
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Makar BabokerSTAR (Yokneam ILIt)
14.07.2021 в 15:21
.... кроме совести... стоял в футболке УКраині и гимн не пел из принципа... сепар макеевский
Ответить
0
0
magnum power (БОМЖ)
14.07.2021 в 14:40
Навіть якщо рак почне розмовляти на мові, як тимоха, українцем він не стане.
Ответить
+3
-2
Valerii_Krykun (Wroclaw)
14.07.2021 в 14:30
Стелить стежку в минай-виймай чи колос
Ответить
+3
0
миг-25 (киев)
14.07.2021 в 13:51
Вот и вся сущность донецких свиней-предателей
Ответить
+7
-5
avatar
ukrop68 (Львів)
14.07.2021 в 13:49
Чучало ти не руське! Ти ніхто,і звуть тебе ніяк! Українець воно,чмо козломорде!
Ответить
+8
-4
Olegyurchak (Хмельницький )
14.07.2021 в 13:46
Вспомнил про украинское когда российское бабло заканчивается...
Ответить
+10
-5
avatar
Динамист (Киев)
14.07.2021 в 13:43
Какаи же вы сепары конченные,матушка-рашка дала под зад?так предателей нигде не любят а в данном случае для украины рашка враг.Ну а если все таки захочешь приехать милости просим в Киев,встретим,обогреем,в страхе жить будешь кончина
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+9
-6
Valerii_Krykun (Wroclaw)
14.07.2021 в 14:26
Сілізньов чомусь не живе в страху
Ответить
+2
-1
avatar
Просто Квашин (Харьков)
14.07.2021 в 13:31
Сепар хочет домой Ты знаешь чики-чики-чики-чикита Сепар хочет домой Ты знаешь чики-чики-чики-чикита Но не летят туда сегодня самолёты И не едут даже поезда Но не летят туда сегодня самолёты И не едут даже поезда....
Ответить
+6
-8
Одіссей (Донецьк)
14.07.2021 в 13:28
Другое дело Тарас Михалик ... ну у него же динамовское сердце. Двуличные!
Ответить
+5
-9
avatar
Просто Квашин (Харьков)
14.07.2021 в 13:36
Пшел нх шелудивый...
Ответить
+5
-7
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
14.07.2021 в 13:21
Типовий ватник пристосуванець. Іди накуй.
Ответить
+10
-5
avatar
ascent (Луксор)
14.07.2021 в 13:27
Ракицкий забирал деньги, а динамочко заплатило стране агрессору за нападающего... И кто тут ватник?
Ответить
+6
-10
avatar
Просто Квашин (Харьков)
14.07.2021 в 13:33
Ватник тут ты, сепар....
+7
-7
avatar
ascent (Луксор)
14.07.2021 в 13:34
Т.е отдавать деньги стране агрессора это хорошо, а забирать - плохо!
+6
-7
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
14.07.2021 в 13:50
Це різні речі, до того ж він білорус, який конфліктує з Лукою. Режимом.
+5
-6
avatar
Serega1111 (Киев)
14.07.2021 в 14:03
А чего там плохого? Вытащили дисидента из ка.ца.пских ручонок. Поскольку казламордые ни чести, ни совести не имеют, то запросто могли его сдать бацьке. Так что сделали доброе дело). А денег много за него точно не отвалили, нет их у Суркиса
+2
-4
avatar
ascent (Луксор)
14.07.2021 в 14:05
Пусть он и белорус, но деньги получит клуб, т.е. страна агрессор через налоги...
+5
-3
avatar
mafan (Рівне)
14.07.2021 в 13:18
А раніше казав, що він не українець, а добасівець і у нього все донбасівське. Сєпар латентний.
Ответить
+11
-5
СТОП крот (Киев)
14.07.2021 в 13:07
Пшел нах, сепарюга даунбасский
Ответить
+11
-6
тутти-10 (Сумська область)
14.07.2021 в 13:06
Ответить
+5
-3
avatar
ШашлычОк (Черкассы)
14.07.2021 в 13:00
все украинское кроме сердца в украицев оно в области груди а у тебя чуть ниже пупа там где з ...па
Ответить
+12
-5
Джин Тоник (R)
14.07.2021 в 12:47
Питер один из лучших городов мира!Живи там Ярик!Спасибо за игру за ШД и сборную.Очень крутой игрок!Удачи в карьере,Рак!!!44
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+8
-20
avatar
Просто Квашин (Харьков)
14.07.2021 в 13:16
Это он тебя баловал,когда жена уезжала ???
Ответить
+9
-5
avatar
Serega1111 (Киев)
14.07.2021 в 13:47
Ну вот! А распинался здесь, что не ка.ца.п
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+5
-3


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