Ракицкий: Останусь ли я в Питере после завершения карьеры? Я украинец, у меня всё украинское
У Ярослава скоро заканчивается контракт с "Зенитом"
ФК Шахтар
Ярослав Ракицкий рассказал, может ли он покинуть "Зенит" и где хочет оказаться после завершения карьеры.
"– Твой контракт с "Зенитом" действует до лета 2022 года. Вы уже начали переговоры?
– Руководство сначала обещало мне продление. Но конкретного разговора не было. Я не маленький мальчик. Отыграю этот сезон и приму решение о своём будущем уже в конце. Есть команды, которые хотят меня видеть. Никто не знает, что будет дальше.
– То есть переговоров нет?
– Нет. Возможно, о чём-то поговорим только ближе к зиме.
– Не думаешь остаться здесь после карьеры?
– Нет. Я украинец, у меня всё украинское. Погода на моей родине уж точно приятнее, чем в Питере. В Киеве она более стабильная", - заявил Ракицкий в интервью "Чемпионату".
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