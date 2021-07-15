Ференцварош с Харатиным и Зубковым проходит дальше в ЛЧ. Видео голов и обзор матча
Украинцы прошли во 2-й квалификационный раунд ЛЧ
Фото: fradi.hu
"Ференцварош" вместе с Игорем Харатиным и Александром Зубковым вышел во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов.
Клуб из Будапешта дважды сумел обыграть "Приштину" – 3:0 и 3:1. В ответном матче хет-триком отметился вингер Мюрто Узуни.
26-летний Харатин появился на поле в стартовом составе и отыграл все 90 минут. 24-летний Зубков вышел на замену на 61-й минуте встречи.
Следующим соперником венгерского клуба станет "Жальгирис". Первая игра состоится 20 июля.
Напомним, "Шериф" под руководством Юрия Вернидуба тоже вышел во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов.
Лига чемпионов
1-й отборочный раунд
"Ференцварош" — "Приштина" - 3:1 (0:3)
Голы: Узуни, 49, 80, 86 - Хоти, 67
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