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Ребров: Футбол - это политика. Я поддерживал Оранжевую революцию

Наши за границей
(5 голосов)

Тогда он играл в Лондоне

Ребров: Футбол - это политика. Я поддерживал Оранжевую революцию

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер катарского "Аль-Айна" Сергей Ребров рассказал о своей позиции на счет политики в футболе и о поддержке Оранжевой революции:

"- Правда, что Вы носили оранжевый браслет, когда играли в матчах за "Вест Хэм", а в Украине была Оранжевая революция?

- Да это правда. Многие люди в Лондоне поддерживали эту революцию. Было трудно находиться в Лондоне и видеть, что произошло с моими людьми в Украине. Я выразил свою поддержку людям. Считаю, это важно. Это не про футбол, это моя позиция.

Многие говорят, что футбол вне политики. Но мое мнение, что футбол - это политика. Многие футболисты более популярны в своих странах, чем политики. Думаю, я могу показать свою позицию. Меня не беспокоит этот эпизод. Я поддержал людей, которые покинули свои дома и стояли за свободу", - сказал Ребров.

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В статье: Сергей Ребров Вест Хэм Юнайтед (Лондон)
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Источник:
Ukraine+Football

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Комментарии (12)
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Litb@rski (Кёльн)
18.07.2021 в 09:30
Бандитам -тюрьмы ....помним....что по факту ,эти руки ни чего не воровали....тоже помним . сейчас особняк под Киевом возводится .....и это поддерживать ?когда одни бандиты меняли других при этом обещали какую-то свободу? А люди стали жмть хуже....Да эту ленточку в мусорку давно пора выбросить
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+1
-2
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Zapp Brannigan (Київ)
18.07.2021 в 09:44
Ото видно, що ти в Україні при Ющі навіть не бував! Після першого Майдану у нас був найкращий рівень життя за всю історію України! Ні до Юща, ні після у нас не було настільки високих зарплат (середня по Україні 500+ баксів, по Києву - 800+). Ні до Юща, ні після у нас не купували 500-600 тис. нових машин на рік (при Янику 100-200 тис. купували, зараз - менше 100 тис.). Ні до Юща, ні після у нас не було 10-11 млрд. баксів іноземних інвестицій на рік. Ну і 7-8% росту ВВП. Тому обновляй методичку...
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+1
0
мы за динамо (киев)
18.07.2021 в 09:22
ну так де ж футбол внє палітікі.
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0
0
fdgdg87 (grtyu)
18.07.2021 в 09:21
Есть тема пацаны! Нашел месяц назад сайт прогнозов на футбол, ну думаю 100% очередное шляпа... Через день любопытство взяло надомною верх и я все же решил взять на пробу. Первый вошел, второй, третий! Короче теперь жду выхода прогнозов больше чем зарплату. Если кому интересно че за сайт, вотking-ball. ru Я ведь сам попал на данный сайт так же по рекомендации какого то парня в комментариях, эх знать бы ктоон, я бы его сейчас отблагодарил.
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0
0
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
18.07.2021 в 08:31
Повага Вам, Сергію Станіславовичу! І за футбол, во славу України і за патріотичну позицію!
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+8
-4
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ascent (Луксор)
18.07.2021 в 08:30
Это хорошо, что стояли за свободу! Мы теперь в два раза свободнее чем раньше - это перемога!
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+3
-8
Olegyurchak (Хмельницький )
18.07.2021 в 09:14
Тобі в россію...
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+5
-4
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ascent (Луксор)
18.07.2021 в 09:28
А тебе в Польшу?
0
-5
ZSTV1223 (Черкаси)
18.07.2021 в 09:17
Логіка раба. Живеш ти в ж0пі і нічого з чим не робиш, тільки на дивані вдома та в чатах під незрозумілим ніком висловлюєш своє невдоволення. А потім подивишся російські новини і виявиться що все в тебе житті добре, тільки фошизди зі Львова заважають жити.
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+2
-2
York (Донецк)
18.07.2021 в 09:24
Хорошо, сейчас жо.па больше в разы! Что ты делаешь сейчас???
+1
-3
ZSTV1223 (Черкаси)
18.07.2021 в 09:30
York, а тобі придурку це в російських новинах сказали ? Ти приїдь хоч в сусідню область подивись.
+1
-1
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Zapp Brannigan (Київ)
18.07.2021 в 09:40
Які конкретно претензії саме до ПЕРШОГО Майдану? В 2006-2008 у нас був найвищий рівень життя за всю історію України! В Києві 1000 баксів не вважалася крутою зарплатою. В 2007-2008 купували нових машин БІЛЬШЕ, ніж зараз блях - 500-600 тис. на рік! А ще рекордні 7-8% росту ВВП, а ще рекордні 10-11 млрд. іноземних інвестицій в рік. То які питання?
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