Ребров: Футбол - это политика. Я поддерживал Оранжевую революцию

Главный тренер катарского "Аль-Айна" Сергей Ребров рассказал о своей позиции на счет политики в футболе и о поддержке Оранжевой революции:

"- Правда, что Вы носили оранжевый браслет, когда играли в матчах за "Вест Хэм", а в Украине была Оранжевая революция?

- Да это правда. Многие люди в Лондоне поддерживали эту революцию. Было трудно находиться в Лондоне и видеть, что произошло с моими людьми в Украине. Я выразил свою поддержку людям. Считаю, это важно. Это не про футбол, это моя позиция.

Многие говорят, что футбол вне политики. Но мое мнение, что футбол - это политика. Многие футболисты более популярны в своих странах, чем политики. Думаю, я могу показать свою позицию. Меня не беспокоит этот эпизод. Я поддержал людей, которые покинули свои дома и стояли за свободу", - сказал Ребров.