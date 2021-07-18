Специя хочет подписать Коваленко

Украинский полузащитник "Аталанты" Виктор Коваленко продолжает находиться на распутье в своем будущем. Теперь им заинтересовалась еще и "Специя". Об этом сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.

"Лигурийцы" будут пытаться перехватить Коваленко в “Эмполи”, который в последние дни обладает преимуществом на трансфер Виктора.

Агент футболиста Сергей Серебренников встретится с представителями "Аталанты" на следующей неделе, чтобы оговорить возможность трансфера в "Специи".

Напомним, что Коваленко стал игроком "бергамасков" зимой этого года, перейдя за 600 тис евро. В его активе всего три минуты в Серии А.

В прошлом сезоне чемпионата Италии "Специя" заняла 15 место. Отметим, что недавно команда получила двухлетний трансферный бан, однако он будет действителен со следующего трансферного окна.