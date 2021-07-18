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Специя хочет подписать Коваленко

Наши за границей
Обновлено
(1 голосов)

Вскоре клубы вступят в переговоры

Специя хочет подписать Коваленко

Фото: Atalanta B.C.

Новина українською

Украинский полузащитник "Аталанты" Виктор Коваленко продолжает находиться на распутье в своем будущем. Теперь им заинтересовалась еще и "Специя". Об этом сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.

"Лигурийцы" будут пытаться перехватить Коваленко в “Эмполи”, который в последние дни обладает преимуществом на трансфер Виктора.

Агент футболиста Сергей Серебренников встретится с представителями "Аталанты" на следующей неделе, чтобы оговорить возможность трансфера в "Специи".

Напомним, что Коваленко стал игроком "бергамасков" зимой этого года, перейдя за 600 тис евро. В его активе всего три минуты в Серии А.

В прошлом сезоне чемпионата Италии "Специя" заняла 15 место. Отметим, что недавно команда получила двухлетний трансферный бан, однако он будет действителен со следующего трансферного окна.

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В статье: Италия Виктор Коваленко Специя
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Комментарии (3)
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Olegyurchak (Хмельницький )
18.07.2021 в 16:11
Який сенс підписувати ніякого гравця, який до того ж майже рік не грає на серйозному рівні?
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+1
0
TarasLviv2019 (LVIV)
18.07.2021 в 15:41
Усі команди нижньої половини турнірної таблиці...ніхто з топ команд не хоче...що ж це таке?? це його рівень?
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+2
0
Alex-696 (Немирів)
18.07.2021 в 16:23
А ти сумнівався?
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0
0


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