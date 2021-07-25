Тренер Брюгге предоставил Соболю дополнительный отдых после Евро-2020

Наставник бельгийского "Брюгге" Филипп Клеман сообщил, что игроки, которые участвовали на Евро-2020, получили дополнительный отдых и присоединятся к команде позже всех.

В составе "черно-синих" таких двое: украинец Эдуард Соболь и бельгиец Ханс Ванакен. Они оба только недавно прошли тесты и смогут присоединиться к команде только на следующей неделе.

Отметим, что в активе футболистов две проведенных минуты на двоих на Евро-2020. Оба выходили в компенсированное время в одном из матчей группового этапа континентального первенства: Соболь против Северной Македонии, а Ванакен - против Финляндии. Также добавим, что и Украина, и Бельгия синхронно покинули ЧЕ - на стадии 1/4 финала.

"Брюгге" уже провел семь товарищеских матчей в рамках подготовки к сезону без этих двух исполнителей, а также победил в Суперкубке Бельгии. Следующий официальный матч команды запланирован на сегодня, 25 июля, против "Эйпена" в рамках первого тура "Лиги Жюпиле".