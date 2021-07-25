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Тренер Брюгге предоставил Соболю дополнительный отдых после Евро-2020

Наши за границей
(1 голосов)

Эдуард еще не присоединился к команде

Тренер Брюгге предоставил Соболю дополнительный отдых после Евро-2020

Новина українською

Наставник бельгийского "Брюгге" Филипп Клеман сообщил, что игроки, которые участвовали на Евро-2020, получили дополнительный отдых и присоединятся к команде позже всех.

В составе "черно-синих" таких двое: украинец Эдуард Соболь и бельгиец Ханс Ванакен. Они оба только недавно прошли тесты и смогут присоединиться к команде только на следующей неделе.

Отметим, что в активе футболистов две проведенных минуты на двоих на Евро-2020. Оба выходили в компенсированное время в одном из матчей группового этапа континентального первенства: Соболь против Северной Македонии, а Ванакен - против Финляндии. Также добавим, что и Украина, и Бельгия синхронно покинули ЧЕ - на стадии 1/4 финала.

"Брюгге" уже провел семь товарищеских матчей в рамках подготовки к сезону без этих двух исполнителей, а также победил в Суперкубке Бельгии. Следующий официальный матч команды запланирован на сегодня, 25 июля, против "Эйпена" в рамках первого тура "Лиги Жюпиле".

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В статье: Брюгге Эдуард Соболь Ханс Ванакен
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Источник:
belgiumsoccer

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Комментарии (2)
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Джан Мурадов (Придеснянськ)
25.07.2021 в 11:37
Видно особливо на Соболя там не розраховують.
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storm_ua (Николаев)
25.07.2021 в 10:45
Ну да...так много играл соболь аж ушатался..срочно нужен отдых
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