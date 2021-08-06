Гол украинца помог Кишварде добыть вторую подряд победу на старте чемпионата Венгрии
Неплохо
Скромная команда с Кишварды, что недалеко от границы с Украиной, хорошо начала для себя новый сезон. В двух стартовых турах чемпионата Венгрии команда, цвета которой когда-то защищал Артем Милевский, добыла шесть очков. В частности, сегодня "Кишварде" помог победить украинский защитник Богдан Мельник.
Его точный удар на 32-й минуте открыл счет матча с "Дьиормотом". Итог встречи - 2:1 в пользу "Кишварды".
Богдан Мельник - украинский футболист 1997-го года рождения. Был на контракте в "Ворскле", провел в ее составе один матч в рамках УПЛ. Летом 2017-го года перебрался в "Кишварду", где выступает поныне.
Популярное сейчас
- Олимпиада-2020. Медальный зачет. США пытаются угнаться за Китаем, Украина в четвертом десятке
- Динамо объявило о подписании сенегальского вингера
- Павелко назвал дату назначения нового наставника сборной Украины
- В матче Славии и Ференцвароша забивали только украинцы
- Белодед быстро забыта. Попов признался, что сделал предложение своей девушке. ФОТО
- Ира Морозюк рассказала о том, как сама себе сломала ногу. ВИДЕО