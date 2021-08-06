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Гол украинца помог Кишварде добыть вторую подряд победу на старте чемпионата Венгрии

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Гол украинца помог Кишварде добыть вторую подряд победу на старте чемпионата Венгрии

UA-Футбол
Новина українською

Скромная команда с Кишварды, что недалеко от границы с Украиной, хорошо начала для себя новый сезон. В двух стартовых турах чемпионата Венгрии команда, цвета которой когда-то защищал Артем Милевский, добыла шесть очков. В частности, сегодня "Кишварде" помог победить украинский защитник Богдан Мельник.

Его точный удар на 32-й минуте открыл счет матча с "Дьиормотом". Итог встречи - 2:1 в пользу "Кишварды".

Богдан Мельник - украинский футболист 1997-го года рождения. Был на контракте в "Ворскле", провел в ее составе один матч в рамках УПЛ. Летом 2017-го года перебрался в "Кишварду", где выступает поныне.

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В статье: Кишварда (Венгрия) Богдан Мельник
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