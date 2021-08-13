Малиновский впервые сыграл за Аталанту после операции

Украинский полузащитник "Аталанты" Руслан Малиновский принял участие в товарищеском матче против "Алессандрии" из Серии Б. Хавбек завершил восстановление после операции на грыже живота.

28-летний футболист появился на поле на 59-й минуте, результативными действиями не отметился.

"Аталанта" обыграла "Алессандрию" со счетом 7:1. Голы на счету Скальвини, Иличича (2), Пашалича, Мюриэля, Гозенса и Толои.

Официальный старт сезона для бергамского клуба начнется 21 августа матчем Серии А против "Торино".

Добавим, что другой украинский футболист из "Аталанты" Виктор Коваленко, перешел на правах аренды в "Специю".