Малиновский впервые сыграл за Аталанту после операции
Украинец принял участие в спарринге бергамского клуба
Фото: twitter.com/Atalanta_BC
Украинский полузащитник "Аталанты" Руслан Малиновский принял участие в товарищеском матче против "Алессандрии" из Серии Б. Хавбек завершил восстановление после операции на грыже живота.
28-летний футболист появился на поле на 59-й минуте, результативными действиями не отметился.
"Аталанта" обыграла "Алессандрию" со счетом 7:1. Голы на счету Скальвини, Иличича (2), Пашалича, Мюриэля, Гозенса и Толои.
Официальный старт сезона для бергамского клуба начнется 21 августа матчем Серии А против "Торино".
Добавим, что другой украинский футболист из "Аталанты" Виктор Коваленко, перешел на правах аренды в "Специю".
Популярное сейчас
- В игру вступает Заря. Все пары плей-офф Лиги Европы
- Лига конференций. 3-й раунд. ЛАСК разгромил, Витесс намучился, вылет последних россиян
- Стал известен соперник Зари в плей-офф Лиги Европы
- Яремчук отказался давать на камеру интервью на русском языке
- Жена Руслана Малиновского открыла собственное ателье в Бергамо. ФОТО
- Жена Бондаря балует фанатов соблазнительными образами спустя две недели после свадьбы. ФОТО